TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 53 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 52 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 12:04
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İhaleye 90 milyar 230 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti


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