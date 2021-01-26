TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 53 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 52 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.
İhaleye 90 milyar 230 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti
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