TCMB swap verilerini yayımlamaya başlıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası swap işlemlerine ilişkin verileri 4 Ocak'tan itibaren günlük olarak yayımlamaya başlayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli Döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok verileri, TCMB internet sitesinde yer alan İstatistikler/Piyasa Verileri başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayımlanmaya başlanacak.
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