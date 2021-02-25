TCMB'nin net uluslararası rezervleri düştü: İşte rakamlar
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 19 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 1.2 milyar dolar düşüşle 12.15 milyar dolar oldu.
TCMB'nin net uluslararası rezervleri Ocak ayı ortasında 11.13 milyar dolara inerek Mayıs 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.
NASIL HESAPLANDI
Veriler TCMB'nin stand by-18.01.2002 tarihli niyet mektubu ile belirlenmiş cari bilançosundan alınmıştır. TL olarak açıklanan rezerv seviyesi, tablodaki tarihin bir gün öncesindeki TCMB resmi dolar alış kuru kullanılara dolara çevrilmiştir.
Kaynak: Reuters
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