TCMB'nin net uluslararası rezervleri düştü: İşte rakamlar

25 Şubat 2021 Perşembe, 15:21

TCMB'nin net uluslararası rezervleri Ocak ayı ortasında 11.13 milyar dolara inerek Mayıs 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

NASIL HESAPLANDI

Veriler TCMB'nin stand by-18.01.2002 tarihli niyet mektubu ile belirlenmiş cari bilançosundan alınmıştır. TL olarak açıklanan rezerv seviyesi, tablodaki tarihin bir gün öncesindeki TCMB resmi dolar alış kuru kullanılara dolara çevrilmiştir.

Kaynak: Reuters