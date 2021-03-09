TCMB'ye göre düşük faizli kredi konuta zam olarak yansıdı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekonomistleri son Çalışma Tebliği’nde konut fiyatları ile finansman koşulları arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada kamu bankalarının 2020 yazında konut kredisi faiz oranlarını ani olarak düşürmesi dışsal bir şok olarak kullanıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekonomistlerinin araştırmasına göre, yıllık konut kredisindeki 1 puanlık düşüş, fiyatlarda yüzde 2,1’lik artışa neden oluyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekonomistleri son Çalışma Tebliği’nde konut fiyatları ile finansman koşulları arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada kamu bankalarının 2020 yazında konut kredisi faiz oranlarını ani olarak düşürmesi dışsal bir şok olarak kullanıldı.
Yusuf Emre Akgündüz, Özlem Dursun-de Neef, Yavuz Selim Hacıhasanoğlu ve Fatih Yılmaz tarafından hazırlanan tebliğe göre yıllık faiz oranlarındaki 1 puanlık düşüş, konut fiyatlarını yüzde 2,1 artırıyor. Kamu bankalarının düşük faizli kredileri ile satın alınan evlerin metrekare fiyatı, özel bankaların fonladığı evlere göre yüzde 3,22 daha yukarıda oluştu.
Düşük faizli kredilerin bir başka sonucu da talep artırıcı etkide bulunması. Aynı çalışmaya göre yıllık faizlerdeki 1 puanlık düşüş, konut kredisi talebini yüzde 6,6 artırıyor. Bu da ortalama konut fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Bu etki büyük oranda kampanyanın başladığı ilk ayda ortaya çıkıyor. Devam eden aylarda etki kademeli olarak azalıyor.
Kamu bankaları geçen yıl Haziran ayında aylık konut kredisi faizlerini ortalamanın altı olan yüzde 0,64’e kadar düşürmüştü. Faiz kampanyasının ardından konut satışlarında büyük artış yaşanmıştı.
Kaynak: bloomberght
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