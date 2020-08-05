Tecrübeli stoperin eşi Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:13

Sezon içerisinde takımdan ayrılan Victor Ruiz ve mali sebepler dolayısıyla satış listesinde buluna Vida yerine stoper arayışına koyulan Beşiktaş'a tanıdık bir isimden mesaj geldi. Geçmişte 1.5 sezon Beşiktaş’da top koşturan Marcelo’yu transfer etmek için girişimlere başlayan Kara Kartal transferi bonservissiz bitirmek için mesai harcıyor.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINI HEYCANLANDIRAN PAYLAŞIM

Marcelo’nun eşi Tatiane dün sosyal medya hesabından "Beşiktaş taraftarlarına attıkları mesajlar sebebiyle teşekkür etmek istiyorum, inanılmazsınız. Tanrının planları her zaman inanılmazdır, yakında birlikte olacağız" paylaşımında bulundu