Tecrübeli stoperin eşi Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı
Sezon içerisinde mali durum nedeniyle takımdan ayrılan Victor Ruiz’in yerine stoper arayan Beşiktaş aradığı ismi Fransa’da buldu. Tecrübeli futbolcunun eşi dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.
Sezon içerisinde takımdan ayrılan Victor Ruiz ve mali sebepler dolayısıyla satış listesinde buluna Vida yerine stoper arayışına koyulan Beşiktaş'a tanıdık bir isimden mesaj geldi. Geçmişte 1.5 sezon Beşiktaş’da top koşturan Marcelo’yu transfer etmek için girişimlere başlayan Kara Kartal transferi bonservissiz bitirmek için mesai harcıyor.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINI HEYCANLANDIRAN PAYLAŞIM
Marcelo’nun eşi Tatiane dün sosyal medya hesabından "Beşiktaş taraftarlarına attıkları mesajlar sebebiyle teşekkür etmek istiyorum, inanılmazsınız. Tanrının planları her zaman inanılmazdır, yakında birlikte olacağız" paylaşımında bulundu
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