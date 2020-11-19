Tedavisi yapılan çakal doğaya bırakıldı

19 Kasım 2020 Perşembe, 13:39

Sayısız yaban hayvanının tedavisini yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nın veteriner hekimleri, bir canlıyı daha hayata döndürdü. Yaklaşık iki hafta önce Karşıyaka Yamanlar Dağı’ndan karayoluna indiği tahmin edilen 3 yaşlarındaki erkek çakal, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Hayvan severlerin olayı haber vermesinin ardından yaralı hayvan Doğal Yaşam Parkı’na götürülerek tedavi altına alındı. Çakal, başarıyla sonuçlanan tedavi sürecinin ardından Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü ile Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde Yamanlar Dağı’nda doğaya bırakıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, kendilerine yaralı halde getirilen çakal, tilki, leylek, kartal ve yılan gibi birçok yaban hayvanının tedavisini yaptıklarını belirterek, “Parka gelen bütün canlıların tedavisini özenle yapıyoruz. Yaban hayvanlarının tedavisi yapıldıktan sonra onların yeniden doğaya adapte olma zamanlarını bekliyoruz. Hayvanların doğaya adapte olacağını düşünüyorsak, salıyoruz. Ama uçamayacak durumdalarsa bunlara Doğal Yaşam Parkı içerisinde kendi barınaklarımızda hayatları boyunca bakıyoruz” dedi.