TEİS Genel Başkanı Saydan: 'Yerli ilaç üretimi hızlanmalı'

13 Nisan 2021 Salı, 10:07

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılı ilaç sektörü ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artarak 5,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-Temmuz aylarını kapsayan dönemde gerçekleştirilen ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS) Genel Başkanı eczacı Nurten Saydan, "Buradaki rakamlarla da görüyoruz ki, ilaç ithalatı Türkiye’nin milyarlarca dövizinin yurt dışına çıkmasına neden oluyor. Özellikle yüksek teknoloji gerektiren kişiye özgü ilaçlar ile beraberinde yerli ilacın üretiminin ve kullanılmasının özendirilmesine yönelik çalışmaların bir an önce hızlandırılması gerekiyor" dedi.

7-13 Nisan Sağlık Haftası nedeniyle açıklama yapan Saydan, tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan koronavirüs pandemi sürecinin sağlıklı olmanın önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Saydan, “Sağlıklı toplumlar için öncelikle bireyin sağlıklı olması gerekiyor, çünkü birey sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur” dedi.

"SAĞLIK BÜTÇESİ ARTTIRILMALI"

Sağlık için ayrılan bütçede, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en az pay ayıran ülke konumunda olduğunu kaydeden Saydan, şöyle devam etti:

“Sağlık harcamaları insana, topluma ve geleceğe yapılan bir gider değil, yatırımdır. Özellikle Covid-19 pandemisi ile sağlık, ilaç ve aşı için ayrılan bütçenin ciddi ölçüde artırılması gerektiği bir dönemdeyiz. Ülkemizde istatistiklerle sağlık harcamalarının arttığı söyleniyor ancak, bu artışa tedavi giderleri sebep oluyor. OECD ülkelerine bakıldığında, ilaç harcaması en düşük ülke Türkiye’dir. 2019 verilerine göre, Türkiye yüzde 4,4 ile diğer OECD ülkelerine kıyasla toplam sağlık harcaması kalemine Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içinden en az payı ayıran ülke konumundadır. Diğer ülkelere baktığımızda, 2019’da ABD’de sağlık kalemi için yapılan toplam harcama, GSYİH’nin yüzde 17'sini oluşturdu. Türkiye’de kişi başı kamusal ilaç harcaması 85 dolarken bu rakam, ABD’de kişi başına yılda 995, Kanada’da 752, Fransa’da 641, İrlanda’da 648, Japonya’da 652, İsviçre’de 474, İspanya’da 536 dolardır.”

YERLİ İLAÇ ÜRETİMİ ARTMALI

Yerli ilaç sektörünün önemine de değinen Saydan, yerli ilacın üretiminin ve kullanımının özendirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğine vurgu yaparak, "TÜİK verilerine göre 2019 yılı ilaç sektörü ithalatı Temmuz ayından itibaren bir önceki yıla göre yükselen bir seyir izledi. Toplam ilaç ithalatı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artarak yaklaşık 5,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-Temmuz aylarını kapsayan dönemde gerçekleştirilen ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Özellikle yüksek teknoloji gerektiren kişiye özgü ilaçlar ile beraberinde yerli ilacın üretiminin ve kullanılmasının özendirilmesine yönelik çalışmaların bir an önce hızlandırılması gerekiyor" dedi.

AŞI ÜRETİMİ GELİŞTİRİLMELİ

Koronavirüs pandemisinde aşıların öneminin bir kez daha görüldüğünü ifade eden Saydan "Devletin yerli ilaç ve aşı çalışmalarını desteklemesiyle hem dışa bağımlılığımız azalacak hem de ilaçta fiyat avantajı sağlanacak. Dolayısıyla gerçek anlamda, çizgileri net olarak ortaya konulacak ve bir an evvel uygulanacak doğru politikalarla milli ve yerli ilaç sanayi çalışmaları hızlanmalıdır" diye konuştu.