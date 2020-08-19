"Tek adam tek şirket"
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, kıyı bölgelerin Muğla Çevre Vakfı Tur. Tic. Ltd. (MUÇEV) adlı şirkete verilmesini “Türkiye tek adam yöntemiyle yönetilirken isteniyor ki sahiller de tek şirket mantığıyla yönetilsin” sözleriyle eleştirdi.
Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Muğla’ya Hizmet Vakfı tarafından kurulan MUÇEV’e işletmesi için sahil kıyılarının verilmesine tepkiler sürüyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, MUÇEV adlı şirketin vakıf görünümlü olduğunu belirterek, “Ege, Akdeniz, Trakya sahillerimizin işletmecisi haline getirilmiştir. AKP merkezi plan ve kararlarla halkın, halk iradesiyle yönetime gelen Belediyelerin haklarını gasp ederek sahilleri, kıyıları, doğal sit alanlarını, özel çevre koruma bölgelerini ticarethanelere dönüştürüyor. MUÇEV, tek adam, tek şirket mantığının ürünüdür” dedi.
KIYILAR KAMUNUNDUR, HALKINDIR
Kıyı Kanunu gereğince, sahillerin kamuya ait olduğunu ve kamu yararına aykırı bir eylem ve işlemde bulunulması yasak olduğunu vurgulayan Öztunç “AKP İktidarı özel koylara saraylar dikerek, kıyıları tel örgülerle çevirerek bu alanları kendi çiftliğine dönüştürmektedir” ifadelerini kullandı.
“KIYILARIMIZI TİCARETHANEYE ÇEVİRDİLER”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kıyıları MUÇEV’e tahsis edebilmek için Danıştay tarafından iptal edilen yönetmelik düzenlemelerini hukuku dolanarak yeniden yürürlüğe soktuğunu, sadece MUÇEV’in çağrıldığı ihalelerle kıyıların şirkete verildiğine dikkat çeken Öztunç; “Şirkete özel yönetmelik, özel ihalelerle kıyılarımızı ticarethaneye çevirdiler. Yurttaşların ücretsiz olarak denize girmelerine engel oluyorlar” dedi.
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