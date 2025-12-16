TÜGVA’dan 'siftah parası' tartışması: AKP il başkanına da zarf bırakıldı! Esnafa 200 liralık zarflar, dini mesajlarla dağıtıldı...

AKP’ye yakınlığı ile bilinen ve Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu'nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ardahan gönüllüleri, dün sabah saatlerinde kent merkezindeki işyerlerini tek tek gezerek içinde 200 lira bulunan zarfları esnafa dağıttı.

Zarfların üzerinde dini referans içeren "Siftah bizden, bereketi Allah'tandır. Her yeni gün helal rızkına vesile olsun" ifadeleri dikkat çekti.

Bu durum, sosyal yardımın dini söylemlerle paketlenerek sunulması konusunda eleştirilere neden oldu.

AKP ARDAHAN İL BAŞKANININ İŞYERİ DE ZİYARET EDİLDİ

TÜGVA gönüllülerinin ziyaret ettiği adresler arasında AKP Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın'ın Kongre Caddesi üzerindeki bilgisayar bakım ve onarım dükkânının da yer alması dikkat çekti.

Aydın, kendisine bırakılan "siftah parası" için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

Aydın mesajında, “Sabah iş yerimizi bizden önce ziyaret eden TÜGVA Ardahan Temsilcisi Sayın Osman Yıldız'a ve kıymetli ekibine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

SİVİL TOPLUM FAALİYETİ Mİ, KAMUSAL ALANDA SİYASİ GÖRÜNÜRLÜK MÜ?

TÜGVA, kamudan aldığı mali destekler, iktidar partisiyle kurduğu yakın ilişkiler ve kamu kurumlarındaki örgütlenmesi nedeniyle uzun yıllardır tartışma konusu.

Vakfın esnafa yönelik “maddi yardım” içeren bu çalışmayı dini söylemlerle ve iktidar temsilcilerinin işyerlerini de kapsayacak biçimde gerçekleştirmesi, “sosyal yardım” ile “siyasi propaganda” arasındaki sınırın bulanıklaştığı eleştirilerine yol açtı.

TÜGVA: ‘DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA AMAÇLI’

TÜGVA Ardahan İl Temsilcisi Osman Yıldız ise çalışmaya yönelik eleştirilere karşı, amaçlarının esnafa destek olmak ve toplumda birlik, paylaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirmek olduğunu savundu.

Yıldız, benzer faaliyetlerin süreceğini ifade etti.