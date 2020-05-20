Tek geçim kaynağının başında saatlerce bekledi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gecedir ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy, yapılan çalışmalar sayesinde ineğine kavuştu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy’a ait inek, üç gün önce, Nehir Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplandı. Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabahı beklemek için ineğinin başından ayrılmadı. Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmalar sonuç vermeyince Atasoy ikinci gece de ineğinin başından ayrılmadı.
"TEK GEÇİM KAYNAĞIM BU İNEK"
İNEĞİNE KAVUŞTU
İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy'a ait inek, Nehir Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplanmıştı. Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabaha kadar ineğinin başından ayrılmamıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine Atasoy, ikinci geceyi de hayvanının başında geçirmişti. Köyden daha çok vatandaşın gelmesi üzerine bugün yapılan çalışmalar sonucunda inek saplandığı bataklıktan kurtarıldı. Tek geçim kaynağı olan ineğine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Atasoy, destek olanlara ise teşekkür etti.
Yüksekova Belediyesinde görevli veteriner hekim Hekim Kaçan, hayvanı muayene ederek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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