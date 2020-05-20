Tek geçim kaynağının başında saatlerce bekledi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gecedir ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy, yapılan çalışmalar sayesinde ineğine kavuştu.

(İHA)
20 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:08

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy’a ait inek, üç gün önce, Nehir Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplandı. Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabahı beklemek için ineğinin başından ayrılmadı. Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmalar sonuç vermeyince Atasoy ikinci gece de ineğinin başından ayrılmadı.

"TEK GEÇİM KAYNAĞIM BU İNEK"

Zor şartlarda yaşadığını belirten Atasoy, “Her zaman olduğu gibi inekleri otlamak için bu taraflara gönderiyoruz. Akşam üstüydü ineğim gelmeyince merak edip hemen aramaya çıktım. Nehir sazlığına doğru gittim. Baktım ineğim bataklığa saplanmış. Hemen çıkartmak için itelemeye başladım ama bataklık olduğu için çıkmadı. Mecbur ineğimin başına bir şey gelemesin diye sabaha kadar yanında bekledim.

Köyden yardım istedim, sağ olsunlar hepsi geldi yardıma ama maalesef yine çıkartamadık. Her yeri aradık kurtarmak için fakat bataklık olduğu için kimse gelemedi. Şu an çok üzgünüm, bu inek benim evimin tek geçim kaynağıdır. İneğimi yalnız bırakamıyorum, lütfen yetkililer bana yardım etsin” dedi.

İNEĞİNE KAVUŞTU

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy'a ait inek, Nehir Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplanmıştı. Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabaha kadar ineğinin başından ayrılmamıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine Atasoy, ikinci geceyi de hayvanının başında geçirmişti. Köyden daha çok vatandaşın gelmesi üzerine bugün yapılan çalışmalar sonucunda inek saplandığı bataklıktan kurtarıldı. Tek geçim kaynağı olan ineğine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Atasoy, destek olanlara ise teşekkür etti.

Yüksekova Belediyesinde görevli veteriner hekim Hekim Kaçan, hayvanı muayene ederek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.


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