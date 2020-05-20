‘Tek şey deseniz müziği seçerim!’

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

İstanbul doğumlu, 28 yaşında ve müziğin içine doğan bir isim aia. 2 yaşından beri dans ediyor, babasının sahip olduğu geniş müzik bilgisi sayesinde Türk sanat müziğinden caza kadar birçok farklı müzik türünü dinleyerek büyüdüğünü söylüyor ve ekliyor: “Müziğe aşığım.” aia, uzun yıllardır internette çeşitli şarkıları yeniden yorumluyor ve dans videoları paylaşıyordu. Şimdi “Bulamadım” isimli şarkısıyla müzik sektörüne iddialı bir giriş yaptı (https://www.youtube.com/watch?v=Z8fCNodx31A. Genç müzisyenle müzik kariyeri üzerine konuştuk.

- Müzik, hayatında nasıl bir yer tutuyor? Bir yandan başka bir meslekle de uğraşıyorsun, ödüllü bir tasarımcısın. Bu, klasik “müzikle hayatını sürdürmenin zorluğu” kaynaklı bir kariyer tercihi mi?

Evet, ödüllü bir yüksek endüstri ürünleri tasarımcısıyım aynı zamanda. Akademik çalışmalarım da mevcut. Ancak tasarım okurken de, sektörde tasarımcı olarak çalışırken de, kendimi büyük bir disiplin ve istikrarla, şan eğitimlerime ve müzik eğitimime adadım. Çünkü tek hayalim sahnede olmaktı her zaman ve hâlâ öyle.

Tasarım okumamın sebebi asla ve asla “müzikle geçim zor” düşüncem değildi. Ailem de böyle bir baskı asla yapmadı bana... Bana bir tek şey seç deseniz, bu sadece müzik olur. Tasarımsal tüm kabiliyetlerim, müzik yapan yanımı inanılmaz kuvvetlendiriyor.

ÇOCUKLUKTAN BU YANA RAP

- “Bulamadım” ile çıkış yapmanın nedeni ne? Örneğin bir “cover” ile çıkış yapsan daha risksiz bir tercih olmaz mıydı?

Sosyal medya üzerinden birçok farklı sanatçının, farklı farklı türlere ait olan birçok şarkısını şarkıları ve tarzları birbirlerinin içine katarak harmanladım veya şarkıları tek başlarına “cover”ladım YouTube kanalımda (aia) ve Instagram hesabımda (@aiasolo). Bu sebeple çok güzel bir antremanım var farklı müzik türleri icra etmek konusunda.

“Bulamadım” öyle bir şarkı ki, içinde R&B, Hip-Hop, Pop, Rap, Trap vb. birçok müzik türünün izlerinini taşıyor. Bu şarkı benim senelerdir içimde barındırdığım farklı müzikal yeteneklerimin dışavurumu oldu diyebiliriz. Bu şarkıyı dinleyip, benim rap’çi olduğumu düşünenler de oldu. Çok normal bu aslında. Çünkü 8-9 yaşından beri rap dinliyorum ve yarattığım müzikte elbette bunun esintileri de olacak. Tek bir tarza ait olduğumu söylemem çok yanlış olur. Antremanlı olduğum her tarzda iş görebilirsiniz benden.

Evet, bir risk aldığım konusundaki fikrinize katılıyorum “Bulamadım” parçasını yaparken. İşe güvendiğimiz için paylaştık dinleyiciyle. Çok güvendiğim bir prodüktör olan Bugy ile çalışmaktan çok mutluyum. Emeği çok büyük parçada. Birlikte farklı bir işe imza attığımıza inanıyorum. Bana, benimle çalışacak kadar güvendiği için de ona müteşekkirim. Bana bu yolda çok değerli şeyler kattı ve öğretti. Farklı bir perspektiften bakma şansım oldu bazı konulara. İyi ki var.

- aia ismini tercih etmenin nedeni nedir?

Ailemin benim için seçtiği isimle ve soyadımla her zaman büyük gurur duydum ve çok sevdim her zaman. Fakat küçüklüğümden beri ismimin baş harflerini yan yana yazıp, kendime “aia (aya)” derim. Takma isim gibi bir şeydi benim için. Birçok farklı ve özel anlamı da var isim ve kelime olarak farklı dillerde “mucize”, “melodi” ve “muhteşem” gibi.

EN SEVDİĞİ TÜR...

- Kariyerinle ilgili nasıl planların var? Birçok müzik türünde üretim yapabiliyorsun, söylemekten, dinlemekten en keyif aldığın hangi tür?

Üretmek. Daha çok üretmek. İlk hedefim bu. Bunun yollarının peşine düşmeye devam edeceğim her zaman yaptığım gibi. En önemli hedefim bu. İlk 5 senelik dilimde de kendimi sürekli konser verdiğim ve müzik alanında gönlümde yatan önemli hedeflerin bazılarına ulaşmış şekilde görüyorum.

R&B türü, söylemekten en çok keyif aldığım türlerden biriydi her zaman. Her yere çekebiliyorum çünkü parçayı R&B türünde şarkı söylerken. Birçok farklı birikimi R&B türünde gösterebiliyorum. Pop şarkılarını da bu şekilde yorumlamayı seviyorum. Popçu olmadığım halde, pop çok beslendiğim bir tür. Türk sanat musikisinden, türkülerimizden ve cazdan beslendiğim gibi.