Tekirdağ'da 12 işletmeye 1,5 milyon lira ceza yazıldı
Tekirdağ'da yapılan denetimlerde havayı kirlettikleri tespit edilen 12 tesise 1,5 milyon lira ceza uygulandı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorlu ilçesinin Esentepe, Hürriyet, Alipaşa, Kazımiye ve Muhittin mahallelerindeki koku şikayetleriyle ilgili sanayi tesislerinde gece ve gündüz denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerinde emisyon ölçümleriyle yanma gazları, toz, uçucu organik bileşikler gibi parametrelerin ölçümü yapıldı.
69 tesisin bacalarında kirletici gaz ölçümünün yapıldığı denetimlerde 12 işletmeye toplam 1,5 milyon lira ceza yazıldı. Gece yapılan denetimlerde ambalaj atıklarını yaktıkları tespit edilen 3 işletmeye de 750 bin lira ceza uygulanarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bu yıl gerçekleştirdiği bin 703 denetimde çevreyi kirleten tesislere toplam 20 milyon lira ceza yazdı.
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