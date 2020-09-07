Tekirdağ'da boya fabrikasında yangın
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bulunan boya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen 6 itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı.
Tekirdağ’a bağlı Ergene ilçesinde bulunan Vakıflar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan kimyevi boya üreten fabrikada yangın çıktı. Üretim bölümünde çıkan yangına müdahale için gönderilen 6 itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken soğutma çalışmaları devam ediyor.
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