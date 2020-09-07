Tekirdağ'da boya fabrikasında yangın

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bulunan boya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen 6 itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2020 Pazartesi, 12:11
Abone Ol google-news

Tekirdağ’a bağlı Ergene ilçesinde bulunan Vakıflar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan kimyevi boya üreten fabrikada yangın çıktı. Üretim bölümünde çıkan yangına müdahale için gönderilen 6 itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken soğutma çalışmaları devam ediyor.


Video Haberler