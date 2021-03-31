Tekirdağ'da NATO Alarm Tatbikatı
NATO tatbikatı "STEADFAST DEFENDER 2021" kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca "Alarm Tatbikatı" gerçekleştirildi.
NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü (VJTF21) birlikleri tarafından Alarm Tatbikatı icra edildi.
Tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal gerçekleştirildi. Alarm Tatbikatı'na dair Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşıldı.
NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 kapsamında 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı VJTF21 birlikleri tarafından Alarm Tatbikatı icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Df9tfqXudz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2021
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