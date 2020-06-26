Tekirdağ'da polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan zanlının beli kırıldı
Tekirdağ'da suç örgütüne yönelik 13 zanlının gözaltına alındığı operasyonda, polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan şüpheli belini kırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Ekipler, Çerkezköy ilçesinde düzenlediği operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
PENCEREDEN ATLAYAN ZANLININ BELİ KIRILDI
Ekipler, aynı soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.G. ve E.G'yi de gözaltına aldı. Operasyon sırasında polisten kaçmak isterken binanın üçüncü katının penceresinden atlayan S.G'nin beli kırıldı. Birçok suçtan aranan ve yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen şüpheli hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, operasyonlarda 8 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
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