Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesini hortum vurdu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde beklenen yağış hortum da getirdi. Hortumun etkisiyle ilçe merkezinde 3 binanın çatısı uçtu. Bir çok kafeteryanın sandalyeleri ve tenteleri de savruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve dolu uyarısında bulunduğu Trakya'da, yağmur yağışı gece saatlerinden itibaren başladı. Aylardır kuraklığın yaşandığı Edirne ve Kırklareli'de sabah saatlerine kadar metrekareye yaklaşık 3 kilo yağış düşerken, hava sıcaklığı da 20 derece olarak ölçüldü.
Marmara Denizi kıyısındaki Marmaraereğlisi'nde ise hortum oluştu. Hortum birçok işyerine hasar verdi. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçe merkezinde 3 binanın çatısının uçtuğunu yaralanan kimsenin olmadığını ve ekiplerin temizlik çalışması yürüttüğünü söyledi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içinde yer yer etkili olacağını belirterek, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı önlemlerini almasını istedi.
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