Tekmeci Yusuf Yerkel, Floyd twitiyle gündem oldu

06 Haziran 2020 Cumartesi, 01:15

Manisa’nın Soma ilçesinde 2014 yılında meydana gelen ve 301 emekçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan madenci katliamının ardından ilçeye giderek özel harekatçıların yere yatırdığı bir madenciyi tekmeleyen Erdoğan’ın eski müşaviri Yusuf Yerkel, ABD polisinin George Floyd adlı siyahı öldürmesiyle ilgili “Kötülüğün sıradanlığı” yorumunu yaptı.

Yurttaşlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Yerkel’in “yüzsüz” olduğunu vurguladı.

‘Soma tekmecisi’ Yerkel’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan durumu Hannah Arendt’in “kötülüğün sıradanlığı” kavramıyla açıklamaya çalışması dikkat çekti. Yerkel şu ifadeleri kullandı:

“ABD’deki protestoların bu kadar büyümesinin altında galiba Floyd’un öldürülme olgusunun etrafında aşikar hale gelen H. Arendt’ın ifadesiyle ‘kötülüğün sıradanlığı’ olgusu yatıyor. Sıradan beyaz bir polisi korkunç bir şeyi ‘her zamanki iş’ gibi yapıyor olması bardağı taşırdı.”





ABD'deki protestoların bu kadar büyümesinin altında galiba Floyd'un öldürülme olgusunun etrafında aşikar hale gelen, H. Arendt'ın ifadesiyle "kötülüğün sıradanlığı" olgusu yatıyor. Sıradan beyaz bir polisin korkunç bir şeyi "her zamanki iş" gibi yapıyor olması bardağı taşırdı. — YusufYerkel (@YusufYerkel) June 5, 2020

Soma’da yere düşen madenciyi tekmeleyen Yerkel’in ABD’deki polis şiddetiyle ilgili bu eleştiriyi yapması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Çok sayıda kişi, kendi ülkesinde emekçi tekmeleyip başka ülkelerdeki polis şiddetini eleştiren Yerkel’in “yüzsüz” olduğunu vurguladı.

Merkel gelen haklı tepkilerin ardından hesap erişimini sınırlandırdı ve tweetlerini korumalı hale getirdi.

TEKME ATIP RAPOR ALMIŞTI

2014'te dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri olan Yusuf Yerkel, Soma Katliamı’nı protesto eden madenci Erdal Kocabıyık’ı yerde tekmelemiş ve kamuoyu günlerce bu skandal görüntüyü konuşmuştu.

Madenci Kocabıyık hakkında daha sonra soruşturma başlatılmış, Başbakanlık’ın ultra lüks koruma araçlarına hasar verdiği iddia edilerek faiziyle birlikte 631 lira para cezasına çarptırılmıştı. Kocabıyık ayrıca “kamu malına zarar verdiği” gerekçesiyle 10 ay hapis cezasıyla yargılanarak mahkûm edilmişti.

Yerkel ise attığı tekme nedeniyle ‘sakatlanarak’ 7 gün iş göremezlik raporu almıştı. Yerkel'e 'tekme attığı sağ dizde kızarıklık ve yumuşak doku şişliği tanısı konulduğu' ortaya çıkmıştı.

Hakkında idari soruşturma açılmayan Yerkel, Başbakanlık’ta müşavir olarak çalışmaya devam etmişti. Yusuf Yerkel’in eşi Sümeyra Yerkel de TRT İstanbul Müdürlüğü’nde yapım ve yayın elemanı olarak işe alınmıştı.

2016 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Sümeyra Yerkel’i kendisine danışman olarak atamıştı.

ÖZRÜ DE YALAN ÇIKTI

Yusuf Yerkel, katliamdan 4 yıl sonra, Twitter’dan yaptığı açıklamayla ‘günah keçisi’ ilan edildiğini öne sürerek "Olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti" demişti.

Ancak Kocabıyık, Yerkel’i yalanlayarak, “Halen üzgünüm, kalbim kırık. O tekme yalnızca bana değil, tüm madencilere atıldı” ifadelerini kullanmıştı.