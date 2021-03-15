"Teknik direktör olsam oyuncuları döverdim"
Milan’ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, antrenörlük yapmasının zor olduğunu söylerken, “Ben antrenör olamam, imkânsız. Maç sırasında en az iki oyuncuma yumruk atarım.” dedi.
Kariyeri boyunca yaptığı yorumlarla oyunu kadar sözleriyle de gündem olan Zlatan Ibrahimovic, yine ilginç bir açıklamada bulundu. Bu sezon Milan’ın yakaladığı başarıda büyük bir pay sahibi olan İsveçli golcü futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yapmasının zor olduğunu söyledi. Tecrübeli golcü, “Ben antrenör olmam, imkânsız. Maç sırasında en az iki oyuncuma yumruk atarım.” ifadelerini kullandı.
MİLAN’I SIRTLADI
İtalya Serie A’da lider Inter’in altı puan arkasında ikinci sırada olan Milan’da bu sezon ligde 14 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, bu karşılaşmalarda 14 gol kaydetti. İtalya Kupası’nda ise Inter’i ile oynanan maçı boş geçmeyen 39 yaşındaki golcü, Avrupa Ligi’nde 1 gol ve 1 asist ile oynadı.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- TRT canlı yayınında 'yasak ürün' reklamı
- Hedefteki ilahiyatçı profesör ülkeyi terk etti
- Muharrem İnce detayı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
- İstanbul'da patlama: Yaralılar var
- Andımızı kaldıranların ‘Türklük hastalığı’
- İstanbul'da yeni tedbir bu sabah devreye girdi
- Türkeş'in oğlundan Bahçeli'ye 'Andımız' çağrısı
- 'Bu karar pimi çekilmiş bir bombadır'
- İYİ Partili Dervişoğlu'na kahkaha attıran söz
- Bakan Koca, katıldığı cenazede böyle gizlenmiş!