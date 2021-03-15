"Teknik direktör olsam oyuncuları döverdim"

15 Mart 2021 Pazartesi, 09:50

Kariyeri boyunca yaptığı yorumlarla oyunu kadar sözleriyle de gündem olan Zlatan Ibrahimovic, yine ilginç bir açıklamada bulundu. Bu sezon Milan’ın yakaladığı başarıda büyük bir pay sahibi olan İsveçli golcü futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yapmasının zor olduğunu söyledi. Tecrübeli golcü, “Ben antrenör olmam, imkânsız. Maç sırasında en az iki oyuncuma yumruk atarım.” ifadelerini kullandı.

MİLAN’I SIRTLADI

İtalya Serie A’da lider Inter’in altı puan arkasında ikinci sırada olan Milan’da bu sezon ligde 14 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, bu karşılaşmalarda 14 gol kaydetti. İtalya Kupası’nda ise Inter’i ile oynanan maçı boş geçmeyen 39 yaşındaki golcü, Avrupa Ligi’nde 1 gol ve 1 asist ile oynadı.