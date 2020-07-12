Teknik direktörler TFF'ye bayrak açtı!

12 Temmuz 2020 Pazar, 18:15

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yabancı sayısında kısıtlamaya gidilmesi kararıyla ilgili Süper Lig ekiplerinin teknik adamlarıyla toplantı yaptı. Sadece Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in katılmadığı toplantıda ortak görüş TFF'nin kararına tepki yönünde oldu.

Teknik direktörler TFF'nin yabancı kararı dahil birçok konuda kendilerine danışmamasına tepki gösterdiler.

Yabancı kuralı değişikliğinin masaya yatırıldığı toplantıda, ortak görüş şu şekilde oluştu:

“Yabancı kuralı için bizlere hiç danışılmadı. Yurtdışında bile örneği olmayan bir modele geçildi. Bu şekilde Türk futbolunun gelişeceği düşünülüyor. Ancak sorun sadece yabancı sınırı ile ilgili değil. Bir birlik ya da derneğimiz olmadığı için bir baskı yapamıyoruz. Ancak böyle bir karar alınırken Türk teknik direktörlere de mutlaka danışılmalıydı. Türk spor kamuoyunun yüzde 90'ının karşı çıktığı bir karara kim neden imza atıyor.”

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Terim, pandemi öncesindeki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynatılmasını da isyan ederek, "Seyirci için koronavirüs riski bizler için yok mu" diye sormuştu.

Terim, konuşmasında TFF'nin örgütsüz oldukları için kendilerine hiç bir konuyu danışmadığını belirtmişti.