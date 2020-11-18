Tekstil atölyelerinin bulunduğu ilçede vakalar uçuşa geçti

18 Kasım 2020 Çarşamba, 13:24

Batı Karadeniz illerinden Zonguldak, koronavirüs vakalarının ve hastalarının yoğun olduğu illerden biri olarak öne çıkıyor. Şehirde tekstil atölyelerinin bulunduğu Çaycuma'da yalnızca dün yaklaşık 200 kişinin koronavrüs testinin pozitif çıktığı belirtiliyor.

İlçede yaşanan durum üzerine bir açıklama yapan Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzellleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Çaycuma'da vaka sayılarının artmasının en büyük sebebinin tekstil atölyeleri olduğuna dikkat çekerek "Sağlıksız ortamda kurallara uyulmadan çalıştırılan işçi vatandaşlarımız coronaya yakalanıyor ve bulaştırıcı durumuna da düşüyor. Konu defalarca bazı yerel basınımız tarafından da gündeme getirildiği halde ne yazıkki yetkililer dikkate almıyor." dedi.

Vali ve kaymakama seslenen Çiloğlu, "Gerekirse çalışanlar mağdur edilmeden geçici olarak tekstil firmalarının faaliyetlerini durdurun. Durdurun ki hem yayılma hızı hemde can kayıplarımız düşsün. Vakaların bu şekilde artması özveri ile çalışan kahraman sağlıkçılarımızı da olumsuz etkilemektedir. Allah'ın izniyle elele vererek bu illeti birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

