Tekvandoda olimpiyat elemelerinin yeni programı belli oldu
Avrupa Tekvando Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları Tekvando Avrupa Kıta Elemesi, 30-31 Ocak 2021 tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek.
Tekvandoda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamayan olimpiyat elemelerinin yeni programı belli oldu.
Avrupa Tekvando Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları Tekvando Avrupa Kıta Elemesi, 30-31 Ocak 2021 tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek.
Daha önce sırasıyla İtalya'nın Milano ve Rusya'nın Moskova şehirlerinde düzenlenmesi planlanan elemeler, pandemi nedeniyle yapılamamıştı.
Tekvando branşında kadınlarda 4 kotanın tamamını kazanmayı başaran Türkiye, kurallar gereği Sofya'da 2 erkek sporcuyla olimpiyat kotası arayacak.
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