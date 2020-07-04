TELE 1’den protesto çağrısı: Aydınlık için bir dakika karartma

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın imzasıyla yayımlanan çağrı metninde “TELE1 ve Halk TV ekranlarının karartılacağı 5 gün boyunca, saat 21.00’de RTÜK’ün ekran karartma cezalarını doğru bulmayan bütün televizyon kanallarını 1 dakika süreyle ekran karartmaya çağırıyoruz.

Bu süre içinde, TELE 1 ve Halk TV’ye uygulanan sansüre karşı çıkan aydınların, gazetecilerin, akademisyenlerin, siyasetçilerin de davet edilecekleri hiçbir TV programına katılmamalarını öneriyoruz.

Düşünce ve ifade özgürlüğünden yana bütün meslektaşlarımızın bu çağrıya uyacağına inanıyor; basın ve ifade özgürlüğü için bütün toplumu dayanışmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.