TELE 1’den protesto çağrısı: Aydınlık için bir dakika karartma
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV ve TELE 1 kanallarına verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına tepkiler sürüyor. TELE 1 TV son 25 yılın en ağır yaptırımı olan cezaya “Aydınlık için bir dakika karartma” çağrısı yaptı.
TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın imzasıyla yayımlanan çağrı metninde “TELE1 ve Halk TV ekranlarının karartılacağı 5 gün boyunca, saat 21.00’de RTÜK’ün ekran karartma cezalarını doğru bulmayan bütün televizyon kanallarını 1 dakika süreyle ekran karartmaya çağırıyoruz.
Bu süre içinde, TELE 1 ve Halk TV’ye uygulanan sansüre karşı çıkan aydınların, gazetecilerin, akademisyenlerin, siyasetçilerin de davet edilecekleri hiçbir TV programına katılmamalarını öneriyoruz.
Düşünce ve ifade özgürlüğünden yana bütün meslektaşlarımızın bu çağrıya uyacağına inanıyor; basın ve ifade özgürlüğü için bütün toplumu dayanışmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
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