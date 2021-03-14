Telegram'daki özellik WhatsApp'a geliyor
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Telegram'da uzun süredir bulunan sesli mesaj oynatma hızını ayarlama özelliğini test ediyor.
Günümüzde milyarlarda kullanıcısı olan WhatsApp, son yayınladığı gizlilik sözleşmesi nedeniyle eleştirilirken, yeni özelliklerini sunmaya devam ediyor.
WABetaInfo aktardığına göre, şirket tarafından sesli mesajların oynatılma hızını ayarlama özelliği henüz test ediliyor. Bu özelliğin hangi güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulacağı ile ilgili henüz bir gelişme yok. Özelliğin kullanıcı ara yüzünde nasıl gözükeceğini gösteren herhangi bir ekran görüntüsü ya da fotoğraf da bulunmuyor.
TELEGRAM 2018'DE YAYINLAMIŞTI
WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden birisi olan Telegram, sesli mesajların oynatılma hızını değiştirebilme özelliğini 2018'de yayınlamıştı.
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