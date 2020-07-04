TEM Otoyolu'nda toprak yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı
Esenyurt'ta TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde toprak yüklü TIR devrildi
Esenyurt'ta TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde toprak yüklü TIR devrildi. Olayda, Hadımköy-Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. TIR'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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