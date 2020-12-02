Temaslı belediye başkanı karantinaya girmedi

02 Aralık 2020 Çarşamba, 10:03

Cumartesi günü Samsun’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u karşılayan ve gün boyu birlikte olan protokol üyelerinden 6’sının koronavirüs testleri pozitif çıkmış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Pazar günü kentte yapacağı ziyareti risk nedeniyle iptal etmişti.

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gün boyu koronatesti pozitif çıkan protokol üyeleriyle birlikte olmasına ve bulaş riski bulunmasına rağmen kendisini karantinaya almadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın artan koronavirüs vakalarına karşı “evde kalın” çağrıları yaptığı bir dönemde, Başkanı Demir’in onlarca kişinin katıldığı programlara katılması dikkat çekti.

2 CENAZEYE GİTTİ, TEMEL ATTI, FİDAN DAĞITTI

Sözcü'nün haberine göre, bulaş riski taşıyan vatandaşların 14 gün karantinaya alınmasına rağmen Belediye Başkanı Mustafa Demir, 3 gün süren sessizliğine bugün son verdi. Sabah belediye binasına giden Demir, ardından Atlı Sporlar Tesislerine giderek atları sevdi. Daha sonra SASKİ personeli Mustafa Turan’ın cenaze törenine katıldı.

Tekrar makamına geri dönen Demir, şehit ailesiyle görüştü. Bir süre sonra da DOKAP ile birlikte üreticilere 37 bin 800 adet meyve fidanı dağıtım törenine katıldı. Alo 153 Kent Yönetim Merkezi projesinin temel atma törenini gerçekleştiren Demir, daha sonra iş adamı Haluk Irmak’ın cenaze töreninde bulundu. Bazı vatandaşlar ise gün boyu yüzlerce kişiyle bir arada olan Demir’e tepki gösterdi.