Temiz beslenme modeli nedir?

16 Eylül 2020 Çarşamba, 09:23

Uzmanlar küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleri nedeniyle ekili tarım alanlarının azalmasının, hormonlu ve GDO’lu yiyeceklerin hızla artmasına neden olduğuna dikkat çekti. Temiz topraklarda yetişmiş organik tarım ürünlerine ulaşmanın gitgide zorlaştığını belirten uzmanlar özellikle tüketim alışkanlıklarının da bu doğrultuda daha kolay ulaşılan ürünlere doğru kaydığına vurgu yapıyor. Çalışma hayatının yoğunluğu da eklenince temiz beslenme alışkanlığının gitgide yok olduğunu ifade eden uzmanlar insanların temiz ve sağlıklı besinlere olan gereksinimlerinin, yepyeni beslenme modellerinin öne çıkmasını sağladığını aktarıyor.

"ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞECEKTİR"

Temiz beslenme akımının dünyada giderek yaygınlaştığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sedef Aksu, “Temiz beslenme, mümkün olduğu kadar doğal durumuna yakın yani organik besinleri tüketmek demektir. Kulağa uygulanması zor gelebilir. Ama biraz pratik sonrasında alışkanlığa dönüşecektir” diye konuştu.

ÜRÜNLERİN ETİKETLERİNİ İNCELEYİN

Temiz beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri açıklayan Diyetisyen Sedef Aksu, “Temiz yemek yeme konusunda yeniyseniz, alacağınız ürünlerin etiketlerini dikkatli şekilde okumaya başlamak önemli. Eğer ürünlerin içeriğindekileri bilmiyorsanız, tüketmekten uzak durmanız gerekiyor. Tercih edeceğiniz ürünler, yiyecekler bildiğiniz malzemelerle yapılmalıdır. Temiz beslenmedeki diğer bir kural, 5'ten fazla bileşen içeren ürünler satın almamaktır. Temiz beslenme planı için yeniliğe öncelikli olarak buzdolabının içinden başlamak gerekiyor. Temiz beslenme alışkanlığında katkı maddesi içermeyen, işlenmemiş, ambalajlanmamış yiyecekler tercih edilmeli. Böylece besin değeri yüksek, daha taze, gerçek yiyeceklerle vücudumuzu tam anlamıyla besleyerek oluşabilecek hastalık riski azaltılmış olacak, çalışma ve gündelik yaşantımızda daha zinde ve aktif hissetmemizi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

SİNDİRİM SİSTEMİ SORUNLARINI ORTADAN KALDIRIYOR

Diyetisyen Aksu, temiz beslenmede yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Temiz beslenme alışkanlığında 6 küçük öğün yemek veya gün boyu ‘ara beslenme’, vücudunuzun doğal ritmi ve hormon salımı ile uyum halinde olur. Aşırı doygunluk hissi ile yemekler yiyorsanız, bir seferde birkaç saat doygunluk hissedeceksiniz. Vücudunuz aynı anda uyumaya çalışırken yemeğinizi sindirmek için çalışmak zorunda kalmamak için yatmadan en az 2 saat önce akşam yemeği yemek gerekiyor. Temiz beslenme planının ilk zamanlarında zorluk çekilse de bu tip yeme alışkanlığı zamanla alışkanlık haline gelecektir. Bu yeni beslenme şekli ve yaşam tarzı değişikliğiyle birlikte sindirim sistemi sıkıntıları, iltihaplanmaya neden olduğu bilinen tetikleyici metabolik sorunlar da kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Bu beslenme tipinin bir diğer özelliği ise zamanla artan enerji miktarı ile büyük faydalar hissedilirken, zihinsel odaklanma ve netlik, azalmış şişkinlik, iltihaplanmanın ortadan kalkmasıyla birlikte kilo vermeyi de sağladığı görülür.”

SU OLMAZSA OLMAZ!

Temiz beslenme alışkanlığı için en önemli unsurun su olduğunu belirten Diyetisyen Sedef Aksu, şöyle devam etti: “Erişkin bir erkeğin vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı sudur. Bu oran, çocuklarda yüzde 65-75, kadınlarda ise yüzde 50 civarında. Yaşlandıkça vücuttaki yağ dokusu artıyor, su oranı azalıyor. Bu yüzden sıklıkla su içmelisiniz. Suyunuz kaynak veya alkali su olmalıdır. İçeceğiniz suyun içerisine meyve, limon ve buz eklenerek de tüketilebilir.”

DAHA SAĞLIKLIKLI YAŞAM İÇİN...

Diyetisyen Sedef Aksu, temiz beslenmenin vücutta hangi hastalıklara iyi geldiği konusunda da şu bilgileri aktardı: “Temiz beslenme tıbbi nedenlerden dolayı kısıtlanmış yiyeceklerin öngörüldüğü bir diyet programı değildir. Daha sağlıklı yaşam için iyi beslenme alışkanlıklarından oluşan yaşam tarzıdır. Temiz beslenmede bilinen tüm önemli tetikleyici gıdalar ortadan kaldırıldığından dolayı, ‘kapsamlı eliminasyon diyeti’ olarak büyük faydaları bulunmaktadır. Bu beslenme planı otoimmün sorunlar, bağırsak ve sindirim sorunları, depresyon, anksiyete veya ruh sağlığı sorunları, kandaki şeker miktarı yüksek seviyelerde gözlenen kişiler için de önerilir.”

AKSU'YA GÖRE TEMİZ BESLENME LİSTESİ

Diyetisyen Sedef Aksu’ya göre, temiz beslenme diyeti listesinde yer verilmesi gereken sağlıklı gıdalardan önemlileri şunlar;

"- Her çeşit sınırsız taze sebzeler.

- Et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri (tercihen otla beslenen, organik etler ve yabani av hayvanları).

- Deniz ürünleri.

- Hindistan cevizi yağı, sızma zeytinyağı ve Avokado yağı gibi yüksek kaliteli yağlar.

- Fasulye / baklagiller (ılımlı ve tercihen ıslatılmış ve filizlenmiş).

- Taze meyve (günde 2 porsiyona kadar).

- Fındık, tohum, avokado ve zeytin.

- Yüzde 85 veya daha yüksek bitter çikolata (isteğe bağlı olarak, haftada 3 küçük kareye kadar).

AKSU'YA GÖRE UZAK DURULACAK GIDALAR

- Diyetisyen Sedef Aksu, temiz beslenmede ölçülü tüketilmesi ve uzak durulması gereken gıdaları ise şöyle sıraladı:

"-Tahıllar

-Gluten (vazgeçin)

-Süt ürünleri

-Soya (vazgeçin)

-Mısır (vazgeçin)

-Şeker (vazgeçin)

-Tüm çeşit tatlandırıcılar

- Yapay içerikler ve işlenmiş gıdalar (vazgeçin)"