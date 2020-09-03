Yaz mevsiminde hamileler için beslenme önerileri

03 Eylül 2020 Perşembe, 17:22

Anne adaylarının hamilelik döneminde bebekleri için faydalı olabilecek şekilde beslenmeye dikkat etmeleri gerektiğine işaret eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Çiğdem Yavuz Yurtsever, "Hangi mevsim olursa olsun hamilelik sürecini dengeli ve yeterli beslenerek geçirmek gerekiyor" dedi.

"HAFİF YEMEKLER TERCİH EDİLMELİ"

Hamilelik döneminde bir anda çok fazla su içmenin veya sıvı tüketmenin mide bulantılarını artırabileceğini belirten Çiğdem Yavuz Yurtsever "Bu nedenle sık sık, azar azar su içilmelidir. Kilo kaybı fazla ise anne adayı ağızdan bir şey yiyip içemiyorsa serum tedavisi gerekebilir. Peksimet, galeta tarzı gıdalar bulantılar için faydalıdır. Bulantı için vitamin tedavisi, gerekirse ilaç tedavisi verilebilir. Hamileliğin ikinci yarısında bulantı kusmalar azalır, iştah artar" diye konuştu.

Yaz aylarında hafif gıdaların tercih edilmesi gerektiğini aktaran Yurtsever, "Aşırı yağlı, tatlı, hamur işi gibi ağır gıdalar mide sorunlarına yol açar aynı zamanda kilo artışına neden olur. Bunun yanında bazı gıdalar da kan şekerini hızla yükselterek kilo artışı yapabilir. Dondurma, tatlı mısır, kumpir, karpuz, masum gibi gözükse de fazlası uygun değildir. Dondurma olarak sade dondurma haftada 2 kez 1-2 top ve doğal sütten yapılmış olanları tercih edilmelidir" dedi.

SOFRADA YEŞİLLİĞE YER AYIRIN

Salatanın yaz ayları için vazgeçilmez bir besin olduğun belirten Yurtsever şunları söyledi:

"Ancak tere roka marul gibi yeşilliklerin iyice yıkanmasına sirkeli suda 5 dakika bekletip durulanmasına özen gösterilmelidir. Dışarıda temizliğine güvenilmeyen yerlerde salata tüketilmemelidir. Besin zehirlenmeleri yumurta, krema, tavuk, yaş pasta gibi besinlerle sıklıkla karşımıza çıkar. İyi pişmiş olmasına ve bekletilmeden tüketilmesine dikkat edilmelidir."

ÖĞÜN ATLAMAMAK ÖNEMLİ

"Öğünlerde üç ana üç ara öğün olarak beslenme alışkanlığı önerilir. Ana öğünler 08:00 12:00 18:00 gibi olabilir. Sabah 10:00, öğleden sonra 15:00, akşam 21:00 gibi ara öğün önerilir" diyen Yurtsever "Sebze, meyve tüketimi önem kazanır. Aşırı kalorili karpuz, muz gibi meyvelerin fazla tüketilmesi önerilmez. Protein yönünden zengin beslenme önem kazanır.

Kahvaltıda yumurta, süt, peynirden biri mutlaka yer almalıdır. Öğlen ya da akşam bir öğünde sebze 1 öğünde et yemeği bulunmalıdır. Günlük süt ya da yoğurt tüketimi önemlidir. Yağsız pastörize süt tercih edilir. Süt sevilmiyorsa yerine 2 kase yoğurt uygundur. Günde en az bir öğünde et, tavuk ya da balık tüketimi gerekir. Bunların hazırlanmasında haşlama, ızgara tercih etmek daha sağlıklıdır" ifadelerini kullandı.

HAFTADA BİR BALIK

Balığın en az haftada bir tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Yurtsever "Deniz ürünlerinden midye karides gibi ağır metal taşıyan yiyecekler önerilmez. Kalamar ayda 1 kez tüketilebilir. Kokoreç ve diğer sakatatlar önerilmeyen gıdalar arasındadır. Tercihen günde bir, en azından haftada 3- 4 kez yumurta önerilir. Et ve benzeri ürün tüketemeyen anne adayları günde bir yumurta tüketebilir" şeklinde konuştu.

PROTEİN+KALSİYUM+VİTAMİN-MİNERAL

"Bebeğin gelişimi için gerekli olan üç ana yapı taşının dengeli olarak alınması gereklidir" diyen Yurtsever bunların protein, kalsiyum ve vitamin-mineral grupları olduğunu ifade etti. Proteinlerin ana kaynağının hayvansal besinler olduğuna işaret eden Yurtsever "Esansiyel olarak adlandırılan aminoasitlerin hepsini içermemelerine rağmen bitkisel proteinler de hayvansal proteinlerin yerini kısmen tutabilir. Vejetaryenlerde gebeliğin seyri genellikle normaldir. Bitkisel proteinlerin önemi artmıştır. Kırmızı et yenmesi şart değildir ve tavuk ve balık kırmızı etin yerini tutabilir. Balık haftada iki defa yenebilir. Denizde uzun süre yaşayan büyük balıkların etlerinde bazı ağır metalleri biriktirdikleri için bunların çok sık yenmesi önerilmemektedir. Haftada 120-150 gr ton balığı tüketilebilir" dedi.