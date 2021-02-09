Teoman'dan Boğaziçi paylaşımı: 'Öğrencilerimize yönelik gözaltı, tutuklama ve ev hapsine son verilsin'

09 Şubat 2021 Salı, 17:02

Teoman, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu’nun atanmasının ardından başlayan eylemler ve bu eylemlere dönük baskılara ilişkin açıklama yaptı.

Üniversitede yaşananlar için kaygılı olduğunu belirten Teoman, "Öğrencilerin ve hocalarımın duygularını paylaşıyorum" diyerek taleplerini dört maddede sıraladı.

Teoman’ın Instagram hesabımdan yayımladığı açıklama şöyle:

"Ben bir Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Barışçıl, demokratik değerlerle yetiştim. Çiftçi, işçi, memur, esnaf, öğretmen, doktor çocuğuyum. Gençliğimi okuyarak ve çalışarak geçirdim. Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlarla tanıştım. Öğrenci kulüplerini gördüm, sorumluluk aldım, birlikte hareket ettim. Her görüşten arkadaşlarım oldu; üniversitemden farklılıklara saygıyı ve birlikte yaşama kültürünü öğrenerek mezun oldum. Şimdi ülkeme ve dünyaya faydalı bir birey olmak için elimden geleni yapıyorum."

'KAYGILIYIM!'

"Beni ben yapan değerleri kazandığım üniversitemde yaşananları takip ediyorum. Kaygılıyım! 150 yılı aşkın bir kültürü korumaya çalışan öğrencilerin ve hocalarımın duygularını paylaşıyorum. Öğrencileriyle, kulüpleriyle, akademisyenleriyle, binalarıyla, çimleriyle #BoğaziçiBenim Üniversitemizde geçmiş dönemlerde de olduğu gibi, sorunları barışçıl şekilde çözebileceğimize inanıyorum."

TALEPLERİNİ SIRALADI: DEMOKRATİK SEÇİM

"Tüm Boğaziçi Üniversitesi mezunu arkadaşlarımla ortak, çok basit taleplerim var: