Teoman'dan çevrimiçi konser
Teoman, 23 Ocak akşamı ‘Elektrik Grup’ çevrimiçi canlı konseri ile dinleyiciyle buluşacak.
Teoman, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverler için 23 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.00’de düzenlenecek çevrimiçi canlı konser ile evlere konuk olacak.
Teoman’ı sahnede izlemek isteyenler buradan biletleri satın alabilecek ve kendilerine iletilen web adresi üzerinden tv, tablet ya da cep telefonu ile konseri izleyebilecek.
Trump Sahne’de gerçekleşecek çevrimiçi konserde Teoman, geçmişten bugüne sevilen şarkılarını dinleyiciler için seslendirecek.
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