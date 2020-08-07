Terim'den büyük fedakarlık

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, maaşında indirime giderek fedakarlık yaptı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2020 Cuma, 17:56
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Kulüplerin ekonomik olarak zorlandığı günlerde indirim haberleri art arda geliyor. Fenerbahçe’den Tolga Ciğerci, Beşiktaş’tan Necip Uysal’ın indirim yapmasının ardından bir indirim haberi de Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’den geldi.

Lig Radyo'nun haberine göre, 66 yaşındaki teknik direktör 3 milyon avro olan maaşının 1 milyon avro'sundan feragat etti. 


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