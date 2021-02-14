Terim'den 'kupa' neşteri
Alanyaspor karşısına çıkardığı ilk 11’e göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Terim; Yedlin, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda ve Onyekuru’nun yerine; Linnes, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes ve Kerem’e şans verdi. Öte yandan Taylan ise bu sezon ilk kez kulübede yer aldı.
Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Zorlu karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetirken; Özdamar’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Sönmez üstlendi.
Ligde son 5 haftada 5 galibiyet alan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda devirmeyi başarmıştı. Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe’nin galip geldiği haftada puan kaybetmek istemiyor. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmaya Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Kerem, Babel ve Mohamed ilk 11'i ile çıktı.
TERİM’DEN KADRODA 6 DEĞİŞİKLİK
Tecrübeli teknik adam, bir önceki karşılaşma olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor karşısına çıkardığı ilk 11’e göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Terim; Yedlin, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda ve Onyekuru’nun yerine; Linnes, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes ve Kerem’e şans verdi. Öte yandan Taylan ise bu sezon ilk kez kulübede yer aldı.
Sarı kırmızılılarda Arda ve Oğulcan cezaları nedeniyle kadroda yer almazken, Belhanda ve Luyindama ise kart sınırında bulunuyor. Yılbaşında geçirdiği talihsiz kaza sonucu tedavisi süren Omar dışında; Falcao, Feghouli, Halil ve Saracchi de kadroda yer almıyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da, maçın 66’ncı dakikasında oyuna dahil olarak ilk kez sarı kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes, ilk golünü de atma başarısı göstermişti. Fatih Terim, Portekizli oyuncuya Kasımpaşa maçında ilk 11’de şans verdi.
ÇATI VE ZEMİN TEMİZLENDİ, KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR
Yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19.00’da başlaması planlanan karşılaşma, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı ile 16.00’ya alındı. Sabah saatlerinden bu yana süren kar yağışı nedeniyle ekipler, karşılaşmanın oynanabilmesi için başlama saatine kadar çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Stadın zemininin yanı sıra çatı da kardan temizlendi. Zeminin temizlenmiş olmasına rağmen çok iyi durumda olmadığı gözlendi. Karşılaşmanın hakemleri, temizlik işlemleri sonrası sahaya çıkacak son kontrollerini gerçekleştirdi.
Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, geçtiğimiz hafta 4-1 mağlup oldukları Atakaş Hatayspor maçına göre kadroda 1 zorunlu değişikliğe gitti. Çapa, kart cezalısı olan Yusuf'un yerine Koomson'a ilk 11'de şans verdi. Kasımpaşa karşılaşmaya Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara’da terör örgütü PKK tarafından mağarada alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulunuldu
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