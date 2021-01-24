Terim'den transfer açıklaması: Yeni bir takım istiyorum

24 Ocak 2021 Pazar, 21:12

Galatasaray, Yeni Malatyaspor engelini tek golle aştı ve haftayı kayıpsız kapattı. Karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuşan Fatih Terim, şunları söyledi;

"Malatya'yı mücadelesinden ötürü kutluyorum. Bize gelince, böyle bir sahada oyuna hükmetmek isteyen bir takım için hiç kolay olmayan bir maç. Buna rağmen özellikle ikinci yarıda oyunun tüm hakimi Galatasaray'dı. Oyuncu performanslarını, gidişatı değerlendirerek hamle yapmak çok da kolay değil. Benchte yapılacak her hamleyi yapmayı düşündük. Olur veya olmaz. Seti iyi oynayanlardan sonra, arkaya koşanları seçtik.

Kupada yediğimiz golün aynısını attık. 95, 96'larda çok gol yedik, çok puan kaybettik. 10 kişiyken atıp VAR'dan dönüp gol yediğimiz maçlar oldu. 3 puan bizim için başka şey ifade ediyor artık. Bu taktiksel anlayış içerisinde, bu kültürü geliştirmeye çalışıyorum. İyi gidiyoruz. Böyle bir sahada çok zor bizim için. Kaybedilecek 2 puan bizi yukarıdan edebilirdi. Rakibi oynatmamak kolay, oynamak zor bu sahada."

ONYEKURU VE HALİL DERVİŞOĞLU TRANSFERİ: "YENİ BİR TAKIM ORTAYA KOYMAK İSTİYORUM"

Transfer hakkındaki soruları yanıtlayan Fatih Terim, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile birlikte yeni bir takım ortaya koymak istediğini söyledi.

"İnşallah transferler devam eder. Yönetim uğraşıyor. Olursa olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Aynı şeyleri konuşmaktan hoşlanmıyorum. Sanki hesap sorar gibi.

Pürüzler olmasaydı da daha önce gelseydi keşke Onyekuru. Önemli katkısı olacaktır. Mümkünse yeni bir takım ortaya koymak istiyorum. Büyük bir bölümünün sonradan Galatasaray'a önemli ekonomik katkılar sağlayacak yaşta olması gerekiyor. Herhangi bir yaş bazı için söylemiyorum. Bazen yaş almışlar da çok faydalı oluyor. Genel felsefemi söylüyorum. Halil ve Onyekuru genç yetenekler. Bir an önce hazırlamak dileğimiz."

Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, saha zemininin kötü olduğunu, böyle bir sahada oynamanın kolay olmadığını ifade etti.

Top kontrolünün iki veya üç hamlede ancak yapıldığı bir ortamda ısrarla oyuna hakim olmak için çabaladıklarını belirten Terim, "Bu bizim oyun kültürümüz. Bunu da geliştirmek en büyük dileğim. Her gün de gelişiyor, görüyorum. Buna rağmen Malatyaspor'a pek pozisyon vermedik, hatta hiç pozisyon vermedik desek belki yeridir. Bu, çok önemli bir şey." ifadelerini kullandı.

Terim, karşılaşmada son vuruşları, pasları iyi yapsalar daha önce öne geçebileceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Öne geçince çok değişik bir oyun oynanma ihtimali yüzde 100, rakip için de bizim için de. Bu arada fizik olarak da çok üstün, neredeyse bir kafa vurdurmayan, iyi mücadele eden bir Malatyaspor da var. Buradan Hamza hoca ve talebelerini tebrik ediyorum. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Bazen işte kupada yediğimiz golü onlar ligde yiyor. Böyle enteresan işler oluyor. Set oyununu iyi oynayan oyuncularımızı değiştirdik, 'Son 15 dakikada rakibin arkasına top atan oyuncularla devam edelim.' dedim. Bence doğru oldu. Çünkü her saniye oyunun gidişatına ve oyuncu performanslarına göre hamle yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Yaptığımız hamleler de doğru oldu. Devreyi kapatırken 3 puan çok önemliydi. Gerçi herhangi bir izin yok, devam edeceğiz ama Malatya gibi önemli bir deplasmandan 3 puanla dönmek hakikaten bizim için sevindirici, oyuncularımı da kutluyorum. Malatyaspor'a da başarılar diliyorum."

Fatih Terim, bir basın mensubunun "Lige ara verilmeyecek olsa da ilk yarı resmi olarak tamamlandı. Galatasaray 39 puana sahip, toplanan puanı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce ilk yarıda en büyük hayal kırıklıkları neler?" sorusuna, "39 puanı az olarak değerlendiriyorum. İlk yarının hayal kırıklıkları kaybettiğimiz gereksiz puanlardır." yanıtını verdi.