Terkoğlu gazetesine döndü
Tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra dün ilk kez Cumhuriyet’e geldi.
Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya ile yazarlarımız
Şükran Soner ve Miyase İlknur’la görüşen Terkoğlu, Cumhuriyet çalışanlarıyla
birlikte pasta kesti.
Yaklaşık 4 ay sonra babasına kavuşan Terkoğlu’nun oğlu Ali
Derya da babasına eşlik etti. Terkoğlu, Cumhuriyet çalışanlarına destekleri
nedeniyle teşekkür etti.
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