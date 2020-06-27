Terkoğlu gazetesine döndü

Tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra dün ilk kez Cumhuriyet’e geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2020 Cumartesi, 06:06
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Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya ile yazarlarımız Şükran Soner ve Miyase İlknur’la görüşen Terkoğlu, Cumhuriyet çalışanlarıyla birlikte pasta kesti. 

Yaklaşık 4 ay sonra babasına kavuşan Terkoğlu’nun oğlu Ali Derya da babasına eşlik etti. Terkoğlu, Cumhuriyet çalışanlarına destekleri nedeniyle teşekkür etti.



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