'Terminatör' Arnold Schwarzenegger'den maske karşıtlarına: Başlarım özgürlüğünüze
Avusturya doğumlu ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, Covid-19 maskesi karşıtlarına sert çıkışarak "Başlarım özgürlüğünüze" dedi. Schwarzenegger, herkesin etrafındakileri daha iyi koruyabilmesi için pandemi kurallarına uyması gerektiğini söyledi.
Delta varyantının da etkisini artırmasıyla ABD'nin bazı
bölgelerinde aşılamalara rağmen maske zorunluluğu geri getirildi.
ABD'li yayın kuruluşu CNN'den Bianna Golodryga ve Alexander
Vindman'la yaptığı söyleşide ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, maske takma zorunluluğuna karşı çıkanlara
sert sözlerle seslendi.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; eski vücut
geliştirici, zorunlu maske uygulamasının anayasal özgürlüklerin ihlali olduğunu
savunanlara "Başlarım özgürlüğünüze" diyerek karşılık verdi.
"Özgürlükle birlikte sorumluluklar ve yükümlülükler
gelir" diyen oyuncu, bir kişinin "Benim X, Y ve Z'yi yapma hakkım
var" diyerek akıl yürütmesinin doğru olmadığını çünkü durumun
"ciddileşerek diğer kişileri de etkilemeye başladığını" söyledi.
Schwarzenegger, "Maskeyi giymiyorum diyemezsiniz zira
nefes alıp verdiğinizde başkasına hastalık bulaştırabilirsiniz. Daha sonra da
bu kişi hastalanıp hayatını kaybedebilir" dedi.
"Hiç kimseye suçlu muamelesi yapmak istemiyorum"
diyen oyuncu, maske kullananların çevresindekileri daha iyi şekilde
koruyabileceğini ifade etti.
Terminatör serisiyle tanınan oyuncu, ocakta Covid-19 aşısı yaptırmış, herkesi pandemide sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uymaya davet etmişti.
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