'Terminatör' Arnold Schwarzenegger'den maske karşıtlarına: Başlarım özgürlüğünüze

15 Ağustos 2021 Pazar, 16:28

Delta varyantının da etkisini artırmasıyla ABD'nin bazı bölgelerinde aşılamalara rağmen maske zorunluluğu geri getirildi.

ABD'li yayın kuruluşu CNN'den Bianna Golodryga ve Alexander Vindman'la yaptığı söyleşide ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, maske takma zorunluluğuna karşı çıkanlara sert sözlerle seslendi.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; eski vücut geliştirici, zorunlu maske uygulamasının anayasal özgürlüklerin ihlali olduğunu savunanlara "Başlarım özgürlüğünüze" diyerek karşılık verdi.

"Özgürlükle birlikte sorumluluklar ve yükümlülükler gelir" diyen oyuncu, bir kişinin "Benim X, Y ve Z'yi yapma hakkım var" diyerek akıl yürütmesinin doğru olmadığını çünkü durumun "ciddileşerek diğer kişileri de etkilemeye başladığını" söyledi.

Schwarzenegger, "Maskeyi giymiyorum diyemezsiniz zira nefes alıp verdiğinizde başkasına hastalık bulaştırabilirsiniz. Daha sonra da bu kişi hastalanıp hayatını kaybedebilir" dedi.

"Hiç kimseye suçlu muamelesi yapmak istemiyorum" diyen oyuncu, maske kullananların çevresindekileri daha iyi şekilde koruyabileceğini ifade etti.

Terminatör serisiyle tanınan oyuncu, ocakta Covid-19 aşısı yaptırmış, herkesi pandemide sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uymaya davet etmişti.