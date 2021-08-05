"Terörist olma sebebi sayılıyormuş" diyen Kaftancıoğlu: THK uçakları neden uçmadı?
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "THK uçakları neden uçmadı? diye sormak terörist olma sebebi sayılıyormuş madem, sormaya devam öyleyse" açıklaması yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'nin güney illerini kasıp kavuran orman yangınları devam ederken THK uçaklarının neden uçmadığına dair yapılan tartışmalara değindi.
Sosyal medya hesabından "Ben de #Soruyorum" diyen CHP'li Kaftancıoğlu, "THK uçakları neden uçmadı? diye sormak terörist olma sebebi sayılıyormuş madem, sormaya devam öyleyse. Yangında THK uçakları neden uçmadı?" sorusunu yöneltti.
Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:
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