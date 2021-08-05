"Terörist olma sebebi sayılıyormuş" diyen Kaftancıoğlu: THK uçakları neden uçmadı?

05 Ağustos 2021 Perşembe, 12:14

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'nin güney illerini kasıp kavuran orman yangınları devam ederken THK uçaklarının neden uçmadığına dair yapılan tartışmalara değindi.



Sosyal medya hesabından "Ben de #Soruyorum" diyen CHP'li Kaftancıoğlu, "THK uçakları neden uçmadı? diye sormak terörist olma sebebi sayılıyormuş madem, sormaya devam öyleyse. Yangında THK uçakları neden uçmadı?" sorusunu yöneltti.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle: