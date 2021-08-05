Ankara kulisleri hareketlendi! İşte gitmesine 'kesin' gözüyle bakılan bakanlar!

05 Ağustos 2021 Perşembe, 10:16

Kulislere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başarısızlığın faturasını yüklemek için üç bakanı gözden çıkardı. Liste Çavuşoğlu, Akar, Soylu, Fidan gibi isimlere uzanırsa işin rengi değişir. Ankara’da gidecekler arasında üç isim öne çıkıyor. Bunlardan biri olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un durumu kesinleşmiş gibi. İstifası yazılıp çizilmeye başlandı ve bugüne kadar da yalanlanmadı. Diğer iki isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE” İLLÜZYONU

BirGün'den Zilan Akay imzalı habere göre hem Koca’nın hem de Pakdemirli’nin bakanlıkları için sıcak günlerin yaşandığı bir zamanda görevden alınması beklenmiyor. Tüm yandaş medyanın başarı öyküsü çıkarmaya çalıştığı bir periyotta bakanlardan vazgeçilmesi mümkün değil. Üstelik “Güçlü Türkiye” illüzyonu sürdürülürken böyle bir değişlik hiç akıllıca değil.

ERDOĞAN’IN KAFASINDAKİ ÇÖZÜM

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in kendisine sorulan bir soru üzerine, “Cumhurbaşkanı’mızın takdirinde bir konu bu. Ne zaman, nasıl yapılacağı tamamen Cumhurbaşkanı’mızın takdiridir” yanıtı meselenin gündemde olduğu ama bugünden planlanan bir şey olamadığını da gösteriyor.

Şurası çok açık; Erdoğan’ın kafasındaki kabine değişikliği bu isimlerle sınırlı değil. Üstelik Koca dahil görevden aldığı anda sorun yaratacak tek bir isim bile yok. Cumhur İttifakı uzun süredir eriyen seçmen kitlesini korumak için çözüm arıyor. İçeride ve dışarıda atacağı adımlar Erdoğan’ın kafasındaki çözüme destek verecek nitelikte olacak.

"ÖZELLİKLE BEŞ İSİM ETRAFINDA CİDDİ TARTIŞMA YÜRÜYOR"

AKP’lilerle konuştuğumuzda kabine değişikliğinin de bunun bir parçası olarak tasarlanacağı anlaşılıyor. Eski bir AKP’li yöneticinin “Sadece kabineden gidecekler değil geleceklerin de ses getirmesi gerekiyor” sözü bu anlamda değerlendirilmeli. AKP kulislerinde bu bağlamda yapılacak değişiklikle ilgili de isimler neredeyse şekillenmeye başladı. Özellikle beş isim etrafında ciddi tartışma yürüyor.

Süleyman Soylu: AKP içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı biliniyor. Erdoğan’ın yenilenme görüntüsünde ilk gidecekler arasında yer alıyor. Süleyman Soylu kendisiyle ilgili bu durumun farkında. Erdoğan ve AKP dışında bağımsız bir tavır sergilemeye devam ediyor.

Hakan Fidan: Soylu sonrası bakanlık için adı geçiyor. İçişleri Bakanı olmazsa da kabinede olacağı yüksek sesle konuşulmaya başladı.

Hulisi Akar: Etkisi artıyor. Kabinede güçlendi. Yeni dönemde daha da öne çıkması bekleniyor.

Mevlüt Çavuşoğlu: Uzun süredir Erdoğan’ın dış politikasını yürüttü. Değişen dış politika ekseninde sıkıntı yaşayabileceği konuşuluyor.

Berat Albayrak: Geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomi yönetiminde etkisi devam ediyor. Geniş bir kabine revizyonunda pozisyonun resmileşmesi bekleniyor.