TES dedikleri ‘kıdem tazminatı’

11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Ayrıca zorunlu BES’de bu sistemin bir parçası. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önceki açıklamalarında TES ile birlikte kıdem tazminatı değişikliğinin de yaşama geçirileceğini açıklamıştı.

Erdoğan, şunları söyledi: “Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye’nin istihdam kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz.

Esnafımıza, küçük işletmelerimize, yatırımcımıza, üretim ve istihdam için uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sağlayacak bir sistem kuracağız. Türkiye’nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de inşallah 2022’de yürürlüğe sokacağız.”

“Tüm paydaşlar ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi işverenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu’nda toplanacak” diyen Albayrak da TES ile birlikte kıdem tazminatı değişikliği ve zorunlu BES’in de yeniden gündeme geleceğini açıklamış oldu.

TARAFLAR KARŞI

Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesiyle ilgili olarak dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla ile toplantı yaptı. Albayrak ve Selçuk toplantıda sunum gerçekleştirdi. Kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik yapılacağını anlattı. Ancak alınan bilgiye göre TOBB, TİSK, Türk-İş ve Hak-İş’in katıldığı toplantıda herkes değişikliğe karşı çıktı. İşverenlerin de değişikliğe karşı görüş bildirdikleri öğrenildi. İşçi tarafı da işveren tarafı da zamanlamanın çok yanlış olduğunu vurguladı. İşçi tarafı çekincelerini açıkça dile getirdi.

DİSK ÇAĞRILMADI

Toplantıya DİSK davet edilmedi. DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, “Bizim bir bilgimiz yok. Bize bir davet, çağrı gelmedi. Bir isim değişikliği ile kıdem tazminatına yönelik saldırı var. Kesinlikle kabul etmeyeceğiz” dedi.