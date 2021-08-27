Tescillendi... Rusya’dan dördüncü aşı
Rusya'da yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen dördüncü aşının tescillendiği bildirildi.
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın ilaç kayıt sisteminde yer alan bilgiye göre, Vektör Araştırma Merkezinin geliştirdiği "EpiVakKorona-N" adlı aşı tescillendi.
18 ile 60 yaş arasındaki yurttaşlar için kullanılacak olan aşıyı, hamilelik dönemindeki kadınlar yaptıramayacak.
Söz konusu aşının kronik hastalığı olanlar için riskler yaratabileceği belirtiliyor.
Covid-19'a karşı geliştirilen 4'üncü aşının klinik deneylerine 19 Temmuz'da başlandığı bildirilmişti.
Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Covid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020’de, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı Ekim 2020’de, Çumakov Merkezinin geliştirdiği "KoviVak" aşısı da şubat ayında tescillenmişti.
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