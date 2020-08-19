‘Tesisleri işletecek gücümüz kalmadı’

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Collection Hotel Ortağı Muhammed Cüntay, konuya ilişkin şu vurguyu yaptı:

“Turizmde tüm beklentilerimiz boşa çıktı. Yatırımcıların tesisleri işletecek gücü kalmadı. Alınan önlemler çok yetersiz kaldı. Birçok tesis kapandı. Yatırımcı ayakta kalsın ki hem çalışanlar hem sektör ayakta kalsın. Yaşanan bu olumsuzluklardan sektörde en az iki milyon kişi etkilendi. Zaten krizin içindeydik.” Cüntay ayrıca, bölgedeki potansiyele dikkat çekerek “master planı” hazırlanmasını önerdi.