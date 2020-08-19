‘Tesisleri işletecek gücümüz kalmadı’
Collection Hotel Ortağı Muhammed Cüntay, pandeminin turizm sektörü yatırımcıları ve çalışanlarını çok kötü etkilediğini belirtTİ.
Collection Hotel Ortağı Muhammed Cüntay, konuya ilişkin şu vurguyu yaptı:
“Turizmde tüm beklentilerimiz boşa çıktı. Yatırımcıların tesisleri işletecek gücü kalmadı. Alınan önlemler çok yetersiz kaldı. Birçok tesis kapandı. Yatırımcı ayakta kalsın ki hem çalışanlar hem sektör ayakta kalsın. Yaşanan bu olumsuzluklardan sektörde en az iki milyon kişi etkilendi. Zaten krizin içindeydik.” Cüntay ayrıca, bölgedeki potansiyele dikkat çekerek “master planı” hazırlanmasını önerdi.
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