Test kiti üreten şirketin adresinde İnanç turizmi düzenleyen şirket çıktı

01 Ekim 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye’de koronavirüs test kiti satışı konusunda tek yetkili olan Yeni Berke Medikal şirketinin adresinde hac ve umre turları düzenleyen bir şirket çıktı. Konuyu TBMM gündemine getiren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, firmanın hiçbir medikal tecrübesinin olmadığını belirterek “Sağlık Bakanlığı’nda yıllarca varlığını bildiğimiz bir cemaatin umre ve hac organizasyonunu yaptığını biliyoruz” diye konuştu.

Adıgüzel konuyu Meclis gündemine taşıdı. Firmanın Bakan Koca ile bağlantısı olduğunu ileri süren Adıgüzel, “Sağlık Bakanı bu işin göbeğindedir” iddiasında bulundu.

ANKA’nın haberine göre 4 ay önce medikal sektörüne giren Yeni Berke Medikal’in Genel Müdürü Haydar Özkök, üretici firma Bioeksen batmasın diye hac turizmi yaparken medikal sektörüne girdiklerini savundu. Bioeksen firmasının ürettiği kitlerin piyasaya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Yeni Berke Medikal adlı şirket tarafından sürülmeye başlandığı kaydedildi.

Yeni Berke şirketinin merkezinin Ankara’da Atatürk Bulvarı’nda görüldüğü, şirketin kapısında “Anadolu Umre Grubu”nun tabelasının bulunduğu, burada ise hac ve umreye gitmek isteyenlerin kaydının yapıldığı belirtildi. Firmanın internet sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Her alanda yerli ve milli imkânları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız” ifadesi de dikkat çekiyor.

2 ay önce Bioeksen ile pazarlama üzerine anlaşma yaptıklarını aktaran Yeni Berke Medikal Genel Müdürü Haydar Özkök, testlerin yanında verilen, tanesi 15 cent olan taşıma tüplerinden kâr ettiklerini söyledi: “Aldığımız fiyata piyasaya sürüyoruz. Örneğin 2 milyon test istiyorsa, bizden de 1 milyon bu tüpten alıyor.”

Devlet büyüklerini de hacca götürdükleri bilgisini paylaşan Özkök, Bioeksen’in batmaması için hac işleri yaparken medikal işine girdiklerini belirterek “Burada bir yangın var. Yangını söndürecek firma o. Yeni Berke olmasaydı, Bioeksen batmıştı” dedi.