Testsiz işe dönüş
Sağlık Bakanlığı pozitif sağlıkçılardan hafif semptomluların 10. gün, hastanede yatarak tedavi görenlerin 14. gün PCR testi yapılmadan işe başlamalarını istedi.
Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs rehberini güncellemesinin ardından il sağlık müdürlükleri aracılığıyla hastanelere gönderilen yazıda, pozitif olan sağlık çalışanlarından asemptomatik veya hafif semptomlu olanların 10. gün, hastanede yatarak tedavi görenlerin 14. gün, yoğun bakım desteği alanların ise 20. günden sonra herhangi PCR testi yapılmadan işe başlamasının bildirildiği yer aldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Pozitif olan hekimlerimizi ve sağlık emekçilerimizi tekrar test yapılmadan çalışmaya zorluyorlar” dedi. Sağlık çalışanlarının zaten düzenli olarak test yaptırmadan çalıştığına dikkat çeken İlgezdi, “Sağlık çalışanları sayı azlığı nedeniyle tam iyileşmeden çalışmak zorunda bırakılıyor. Aynı zamanda da bulaşma tehlikesi ortaya çıkıyor. Bugüne kadar hiç test yapılmayan birçok hekim ve sağlık çalışanı mevcut. Hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı korumak için hiçbir çabaya girilmiyor. Çok sayıda sağlık emekçimizi bu mücadelede kaybettik. Sağlıkçılarımıza düzenli ve tekrarlı testler yapılmıyor, hak ettikleri mali ve diğer haklar verilmiyor. Ve şimdi hasta hasta işe başlamaları zorunlu hale getiriliyor” dedi.
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