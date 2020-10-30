TEV’den bursiyerlerine eğitim desteği
Korona günlerinin en büyük sıkıntısını sağlık elemanları dışında öğrenciler çekiyor. Eğitim, uzaktan eğitime döndüğünden beri erişimde fırsat eşitliği kalmadı. Ülkenin internet alt yapısının yetersiz olmasının yanı sıra ne her hanede internet var ne de interneti kullanabilecek alt yapı.
1967’de Vehbi Koç başkanlığında 205 iş insanı tarafından kurulduğundan beri 250 binden fazla eğitim bursu vermiş olan Türk Eğitim Vakfı, TEV bu yıl sayısını 7 bin 500’e çıkardığı bursiyerlerine bu konuda yardımcı olmaya karar verdi.
Eğitimde fırsat eşitsizliği üzerine TEV Vakfı Başkanı Rona Yırcalı ile yaptığımız sohbette verdiği bilgiler çok üzücü: Yapılan araştırmaya göre 4 bin 500 üniversite bursiyeri içinde bine yakının bilgisayarı yok. 3 bine yakın öğrencinin de evinde öğrenci sayısının çok altında bilgisayar bulunuyor. Vakıf bu sonuçlar üzerine kırsal bölgede yaşayan, aylık geliri 2 bin TL’nin altında ve 3’den fazla çocuğun bulunduğu 250 haneye 4 bin liralık bilgisayar desteği vermeye karar verdi. Neden bilgisayar vermedi derseniz, yanıtı sizin gibi beni de şaşırttı. Çünkü “250 tane bilgisayar almak istiyorum” dediğiniz zaman bunu karşılayabilecek yer ve imkân yok! Bilgisayar kalmamış! Vakıf bunu yapamayacağı için, maddi yardımla ikinci el bilgisayar alımı öğrencilere bırakıldı. Evdeki kardeş sayısıyla böylece çarpan etkisiyle binden fazla çocuğa ulaşabileceklerini düşünen Vakıf yöneticileri, destek olmak isteyenlerin çoğalmasıyla bu yardımı daha fazla gence ulaştırmaya hazırlar. Bursiyer öğrencilerden gelen mektupları okusanız yardıma koşarsınız: “Evde benimle beraber 3’ü üniversite, 7 öğrenci var. Kardeşim ve ben Tıp Fakültesindeyiz. Ablam hemşirelik okuyor. Küçük kardeşlerim 8-12 ve 2. sınıfta. Babam inşaat işçisi. Evde kullanılabilecek sadece annemin telefonu var.” “8 kardeşiz. Tek çalışan annem. Bir süre sadece benim bursumla yaşadık. 10 kişi, aylık 700 TL!” Tabii aklıma Koç’un Aile Planlaması Derneği’ni boşuna kurmadığı geliyor. Ve nedense bu iktidarın o çalışmaları engelleyip çok çocuk yapmayı teşvik ettiği!
VEFA FONU
TEV’in bu dönemde yaptığı bir başka sosyal yardım ise bu savaşta hayatını kaybeden COVID’le vazifeli elemanların çocuklarına eğitim hayatları boyunca ayda 600 TL eğitim bursu sağlama kararı oldu. Bu bursa başvurular yıl sonuna kadar yapılabilecek. Bu çocuklar hepimize emanet. Onlara yardım etmek de en sağlıklı bu gibi güvendiğimiz vakıflar yoluyla oluyor.
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