Teyit.org inceledi: Bill Gates'in Trakya'da geniş topraklar aldığı iddiası

11 Mayıs 2021 Salı, 09:19

Bir süre önce sosyal medyada ilginç bir iddia gündeme gelmeye başladı: "Microsoft’un sahibi, dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, Kırklareli’de geniş araziler satın alıyordu, çünkü bu bölge iklim değişikliğine karşı bağışıktı"

Sosyal medya paylaşımları yaygınlaşınca, Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Demirtaş da Trakya’da sekiz on yıldır arazi toplayanlar olduğunu ve bunların Bill Gates’e aktarılabileceğini söyleyen bir açıklama yaptı. İklim krizine karşı korunaklılık tezini Demirtaş da savundu.

İddianın kaynağını araştıran doğrulama platformu Teyit.org Keşan Postası adlı yerel gazetede yayınlanan İzzet Mede’ye ait 17 Nisan tarihli bir köşe yazısına ulaştı.

Teyit Org'un konuya ilişkin analizinin bir bölümü şöyle: "Mede Gates’e işaret ederek Kırklareli değil Tekirdağ’da, 56 bin değil 22 bin dönümlük bir satıştan söz ediyor. 56 bin dönüm, Gates’in Türkiye’de aldığı iddia edilen toplam arazinin ölçüsü için kullanılmış.

İddialar yayılınca gazeteci Nevşin Mengü yazara ulaştı ve bu bilgiyi nereden edindiğini sordu. Mede kaynağının “hükümete yakın bir iş adamı” olduğunu ve arazi alımının bir Türk şirketi üzerinden gerçekleştiğini söyledi.

EN ÇOK ARAZİ ALAN BİR TÜRK VE GATES İLE İLGİSİ YOK

Yabancılara toprak satışı, özellikle tarım arazisi satışı zaten sınırlanmış durumda. Tapu Kadastro Kanunu’na göre yabancıların edinebilecekleri toplam alan, ilçe yüzölçümünün yüzde 10’unu ve kişi başı da ülke genelinde 30 hektarı geçemiyor. Şirketler için bu rakam değişebiliyor ama bunun için de “onaylanmış” bir yatırım projesi lazım.

Peki son beş yılda Trakya’da herhangi bir toplu toprak satışı yapıldı mı? Teyit konuyla ilgili bir bilgi edinme başvurusu yaptı ancak şu ana kadar yanıt alamadı. Diğer yandan konuyla ilgili haberleri de tarayarak bir fikir edinebiliriz. Fıratpen’in sahibi Nevzat Demir’in Trakya’daki illerde en çok arazi toplayan isim olduğu söyleniyor.

Haberlere göre Demir, 2015’ten beri Sarımsaklı Çiftliği ile Alpullu Şeker Fabrikası’nın yanı sıra, Tekirdağ ve Kırklareli’nde birçok tarım arazisi almış.

Nevzat Demir’in dahil olduğu herhangi bir şirketten Gates ile bağlantılı olabilecek ortak yatırım çıkmıyor.

Yani Trakya’da son yıllarda arazi toplayan biri varsa da bu kişi ya da şirketlerinin Bill Gates ile ilgisi yok ve alımın sebebi de bölgenin iklim krizinden etkilenmeyecek olduğu varsayımı değil.

Peki Bill Gates ya da Bill & Melinda Gates Vakfı, Türkiye’de başka bir yerde toplu toprak satın alıyor mu? Teyit vakfın basın sorumlusuna ulaştı ve iddiaları sordu. Vakıf detaylıca yanıt vermese de, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ARAZİ FİYATLARINDA DALGALANMA YOK

Bir yerde toplu bir arazi alım satımı ile ilgili bir iddia varsa, bir emlak spekülasyonundan da şüphe etmek gerek. Nitekim Edirne Şehir Planlamacıları Odası’ndan bir yetkili ve Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği, haberlerin spekülasyon amaçlı yayılmış olabileceğini söylemiş. Ancak Teyit’in bölgeden ulaştığı çiftçiler, böyle bir şey duymadıklarını ifade etti.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENMEME' İDDİASININ BİLİMSEL DAYANAĞI YOK

Her şeyden önce Trakya özelinde bilimsel verilere dayalı olarak iklim tahminleri yapan tek bir rapor dahi yok. Yani söylentiler doğrudan kanıtlardan yoksun. Ama dolaylı çıkarımlar yapmamıza olanak verecek bazı verilere bakabiliriz.

McKinsey'in İklim Riski ve Yanıtı adlı raporuna göre, Türkiye gelecekte su sıkıntısı yaşayacak ülkeler arasında yer alıyor. İsviçre’deki ETH Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, iklim değişikliğinin 2050 yılına kadar 520 şehri nasıl etkileyeceği incelemişti. Bu interaktif haritada Trakya’dan bir şehir bulunmuyor. Ancak Crowther Laboratuvarı’nda yapılan ve küresel sıcaklıklardaki 2 derecelik artışın etkisini tartan çalışmada, Trakya çevresini incelediğimizde, bir kurtarılmış bölge öngörüsünde bulunamıyoruz.

KANAL İSTANBUL İLE İLİŞKİSİ OLABİLİR Mİ?

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, köşesinde Bill Gates’in Edirne ve Kırklareli'nde 22 bin dönüm tarım arazisi satın alarak Türkiye'deki toplam arazilerini 56 bin dönüme çıkardığını iddia etmişti. Bulut, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yalnız bu haberlerde, toprak alımları, 'Edirne ve Kırklareli küresel ısınmada az etkilenecek yerler arasında gösteriliyor' diye izah ediliyor. Bill Gates'in Edirne ve Kırklareli'nden toprak almasının sebebi kurulması planlanan tek dünya devletinin merkezinin Kanal İstanbul ve etrafındaki topraklar olarak belirlenmesi olmasın?"