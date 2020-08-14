Tezgahı elinden alınan esnaf kendini valilik önünde yaktı
Bursa'da, işleri kötüye giden ve çay sattığı tezgahı kaldırılan esnaf Fikret Güven, "Çocuklarım aç" diyerek valilik önünde kendini ateşe verdi.
Bursa’da Bakacak seyir noktasında Bakacak Çaycısı Fikret Güven, vatandaşlara ucuz çay satıyor, parası olmayanlar için de askıda çay uygulamasıyla bedava çay veriyordu.
Güven’in işleri seyir noktasına giden yolun kapatılmasıyla bozuldu.
Güven’in iddiasına göre kar araçlarını kiralamak isteyen firmalar Bursa Valiliği'ne yolun tehlikeli olduğu ve kapanması gerektiği yönünde baskı yaptı.
İşlerinin kötüye gitmesine daha fazla dayanamayan Güven, valilik önünde kendini yakmak istedi. Polislerin yangın tüpleriyle müdahale ederek ateşi söndürmesinin ardından Güven hastaneye kaldırıldı.
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