Tezgâhı kadınlar bozdu

22 Ocak 2021 Cuma, 09:18

Didim için gece gündüz çalıştıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Söz verdiğimiz projeleri tek tek yerine getireceğiz. 4 bin 500 kişilik amfitiyatro, kültür merkezi, 65 kilometrelik bisiklet yolu ve gençlik merkezi ile kentte herkesin yüzü gülecek. Dört proje kültürel ve sosyal yaşama büyük etki yapacak” diyerek birçok projenin bir yıl içerisinde bitirileceğini açıkladı.

Devam eden ve yapılacak projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Kent için dört önemli projelerimiz var. Turizm için önemli projeler yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. En önemli projelerden biri amfitiyatro inşaatı. Uzun süredir planlıyorduk ama tahsis işlemleri uzadı. Amfitiyatro, 4 bin kişilik olacak ve ilçemizin sosyal, kültür ve sanat yaşamına önemli katkı sağlayacak. Diğer projemiz Kültür Merkezi. 3 ay sonra ihaleye çıkacağımız Kültür Merkezi projesi ilçeye büyük katkı sağlayacak.

Mevcut olan Kültür Merkezi küçük geliyordu. Daha büyük olarak şehir merkezinde yenisini yapmak istedik. 750 kişilik salon, 100 kişilik jet sineması, fuayesi, toplantı odaları olacak. İki proje de bir yıl içerisinde tamamlanacak ve hizmete girecek. Turizm kenti olmak için çağdaş ve modern yapılar yapmak önemli. Özellikle yazları sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi bu iki proje ile güçlendireceğiz. İki projemiz dışında, Gençlik merkezi yapıyoruz. Gençlerimize ücretsiz, gitar, sanat, müzik, folklor gibi kursları vereceğiz. Binayı kütüphaneye çevireceğiz. Son önemli projemiz bisiklet yolu... 65 kilometrelik bisiklet yolunda yurttaş araç yerine bisiklet kullanmayı tercih edecek. Daha kaliteli ve sağlıklı yaşam sunacak. Dört proje kültürel ve sosyal yaşama büyük etkisi olacak.

Didim’de 12 ay turizm mümkün mü?

Her belediye başkanının turizmi 12 aya yaymak için hedefleri ve projeleri vardır. Ama bu kolay değil. Altyapısı hazır olmalı. Kongre turizmi gerekir. Ulaşımı kolaylaştırmak önemli. Sadece tesis yapmakla olmuyor. Golf turizminin desteklenmesi şart. Kamp ve karavan turizmleri gibi yeni trendler gerçekleştirmek gerekiyor. Bunun için yakın zamanda, Türkiye tenis kış kupası düzenleyeceğiz.

'Ranta izin vermeyeceğim’ dediğiniz için iftira atıldı. Amaçlarına ulaştılar mı?

Didim’i kendi çıkarları doğrultusunda sömürmeye çalışan ve rant elde etmek isteyen kişiler bana kumpas kurup iftira attı. Ranta geçit vermeyince, beni bu tür iftiralarla zayıflatıp görevden uzaklaştırmak istediler. 2014’e kadar faydalandıkları ilçenin bütün rantını tekrardan elde etmek istiyorlardı. Biz kanun doğrultusunda birçok şeye izin vermedik. Daha önceki yönetimler bu tür kişilere yol vermiş, teşvik etmişler maalesef. Burada bir altın üçgen kurulmuş, orada yaşıyorlardı. Biz halk adına bunu bozduk. Suçlamalar çizgisiz, seviyesiz. Bizim yerel yönetimle, kişilerle veya kurumlarla uyuşmazlıklarımız olabilir. Bunları ahlak, kanunlar çerçevesinde içerisinde hakkınızı arayarak yaparsınız. İnsanları yıldırıp, korkutup, kaçırarak yapamazsınız. İşte bizim gibi biri çıkar karşınıza “dur” der. Neden durdurulduğunu iyi analiz edip yolunuzu ona göre planlamalısınız. Sonuna kadar bu mücadeleyi götüreceğiz. Biz ve Didim halkı kazanacak.

Didim halkı bu iftira ve kumpasa inandı mı?

Maalesef bu iftiralara Didim halkı hiç inanmadı. Aynı dakikada belediyeye gelip saatlerce oturup destek oldular. Didim halkı bize sahip çıktı. Vicdanlarına mahkûm edemediler. Kimse bizi bu iftiralarla mahkûm edemezdi. Halkın tepkisini ve onlara verdiği cevabı bütün Türkiye anladı. Aynı siyasi görüşte olmadığım kişiler bana destek verdi. Halkımız bizim için kenetlendi. Didim halkının yüzde 90’ı yapılan iftiraya inanmadı. Bunu yapılan anketler gösterdi. Bana destek verenlerin çoğu kadın oldu. Çünkü kadın üzerinden yapılan bu iftiraya izin vermediler. Tanımadığımız 100’e yakın kadın, savcılığa tezgâh kuranlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Kadın üzerinden kurulan tezgâhı yine kadınlar bozdu.