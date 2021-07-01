TFF 3. Lig’de 2021-2022 sezonu başlangıç tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 3. Lig’de 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre göre; TFF 3. Lig’de yeni sezon 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.
Süper Lig ve TFF 1. Lig’in 13 Ağustos, TFF 2. Lig’in de 4 Eylül’de başlayacağı daha önceden açıklanmıştı.
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