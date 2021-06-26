Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Katar'da Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 18:22

Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 15.566 puanla altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde Ferhat Arıcan, 15.566 puanla birincilik elde etti.

Öte yandan paralel bar finalinde diğer milli cimnastikçi Ahmet Önder ise 13.833 puanla sekizinci oldu.



