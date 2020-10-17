TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı: Tribüne dönüş planında ikinci aşama

17 Ekim 2020 Cumartesi, 18:15

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, tribünlere belli oranda seyirci alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını söyledi.

Özdemir, "Biliyoruz ki TFF bundan 1.5 ay evvel 1 Ekim’den itibaren locaların serbest ve seyircilerin de yüzde 30 kapasiteli kullanılması kararını aldık ve bunu ilan ettik. Bu işte en önemli etken, karar verici olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’dur. Fakat Kurban Bayramı’ndan sonra hepimizin bildiği gibi Covid’de bir artış oldu. Sağlık Bakanlığı haklı olarak Bilim Kurulu’nun da tavsiyesiyle liglerin seyircisiz oynanması gerektiğini açıkladılar. Biz de federasyon olarak bu kararımızdan vazgeçtik. Yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Sonra tekrar görüşmelerimiz devam etti. Bu sefer bilhassa Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok olumlu girişimleri neticesinde artık sadece locaların yüzde 50 kapasiteyle kullanılması kararını aldık. Bu milli maçımızda da uygulandı, çok dikkat ettik. Bu hafta liglerimiz oynanıyor, orada da locaları olan takımların yüzde 50 kapasiteyle localarını kullanma kararını aldık. Tabii bütün kulüpler, yalnız Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüpleri de dahli olmak üzere hepsi seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istemektedir. Bu yüzde 10, 20, 30 olabilir. Bunun için gerekli girişimlerde bulunduk. Sağ olsun tekrar teşekkür ediyorum Gençlik ve Spor Bakanlığı da bizle beraber bu girişimlerde bulunuyor. İnşallah en kısa zamanda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini arttırarak uygulamaya çalışacağız” diye konuştu.



“TAKIMLAR DİKKAT ETSİNLER”

Hatayspor’da 17 futbolcu ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından dolayı maçları ertelemek zorunda kaldıklarını dile getiren Özdemir, “Bu pandeminin sadece Türkiye’mizde değil tüm dünyada sporun üzerinde etkisi hepimiz tarafından bilinmekte. Biz 4 haftayı geride bıraktık ligde. Bu hafta beşinci haftayı oynuyoruz. Bu arada da milli maçlar arası verdik 15 gün. Tabii bizi üzen şu anda en büyük olay Hatayspor’un maçlarını ertelememizdir. Hatay’da çok sayıda Covid-19 olayı çıktı hatta teknik direktörleri de pozitif. Yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Üzülerek maçlarını ertelemek zorunda kaldık. Neden üzülerek söylüyorum çünkü hepimizin bildiği gibi bizim 2020-2021 çok sıkışık bir sezon. 2021’in 16 Mayıs’ında bütün ligleri bitirmek istiyoruz. Çünkü hemen arkasından Avrupa Futbol Şampiyonası başlamakta. Bundan dolayı sıkışık bir takvim bizi bekliyor. Bir maçı ertelediğimiz zaman koyacağımız yer yok. Erteleme maçını oynatacağımız yer o kadar sıkışık ki bundan dolayı çok zorlanıyoruz. Bütün takımlardan hem Süper Lig hem 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, bu işe çok önem vermelerini istirham ediyorum. Bu takvim sıkışıklığından dolayı bütün oyuncularına ve teknik direktörlerine çok dikkat etsinler. Bakıyorum tabii bazı futbolcularımız kendi memleketlerine gitmişler milli maçlardan dolayı. Oradan gelenlerde pozitif neticeler çıktı. Onlar bu hafta takımlarında oynamayacaklar. Onun için herkesin bu işe çok önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Biz gerekli önemi verelim ama böyle olaylar tabii ki karşımıza çıkacak. Biz de o zaman gerekli tedbirleri alarak veya ertelemeyi hiç istemediğimiz halde mecbur kalıyoruz. Bunu yapmamamız gerektiğine de ben inanıyorum ama başka çaremiz yok. Bütün takımlara kendilerine, oyuncularına, teknik direktörlerine, çalışanlarına önem vermelerini rica ediyorum” şeklinde konuştu.







