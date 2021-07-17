TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Büyük gurur ve onur duyuyoruz"
Nihat Özdemir, “Dünya futbolunun en önemli organizasyonlarının başında gelen Şampiyonlar Ligi finaline Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz'' dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir UEFA’nın İstanbul kararlarını değerlendirdi.
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarının UEFA gala etkinliği İstanbul’da yapılacak. Bu karar sonrası açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Dünya futbolunun en önemli organizasyonlarının başında gelen Şampiyonlar Ligi finaline Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. İki yıldır çok önemli hazırlıklar yapmamıza rağmen pandemi uygulamalarından dolayı finali düzenleyememiştik. Biz de hem Cumhuriyetimizin hem de federasyonumuzun kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle 2023’teki finale talip olduk. Ancak gerek çalışmalarımızı gerekse Türkiye’nin organizasyon gücünü çok iyi bilen Avrupalı dostlarımız, ülkemizi 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Avrupa kupalarının grup aşaması kura çekimlerini ve ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğini 2 yıl üst üste organize etmekle ödüllendirdi. Yani 3 sezon boyunca UEFA ve Avrupa futbol ailesinin bir ayağı İstanbul’da olacak. TFF olarak, daha sonra ilan edilecek olan yeni organizasyonları da alacağımızın müjdesini burada vermek istiyorum. Tüm bunlar UEFA’nın bizlere güveninin ve inancının önemli bir göstergesidir. Ülkemiz ve milletimiz hak ettiği organizasyonları almıştır. Türk futbolunun Avrupa’daki değerini bir kez daha gösteren bu gelişmeler bizleri çok mutlu etmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve devletimizin tüm birimleri organizasyonlar için elinden gelen tüm desteğini vermiştir. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin ile Avrupa futbol ailesine, bu organizasyonların ülkemize gelmesindeki çalışmaları için Sayın Servet Yardımcı’ya ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
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