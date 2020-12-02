TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Covid-19 testi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

DHA
02 Aralık 2020 Çarşamba, 17:52
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Covid-19 testi belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."


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