TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Covid-19 testi belli oldu

02 Aralık 2020 Çarşamba, 17:52

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."