TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Covid-19 testi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- AİHM'den Türkiye kararı
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- EGM'den, İmamoğlu'na suikast girişimiyle ilgili paylaşım
Video Haberler
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- AİHM'den Türkiye kararı
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- EGM'den, İmamoğlu'na suikast girişimiyle ilgili paylaşım